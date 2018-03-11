Полиция задержала Эмилию Слабунову за "нарушения" во время митинга

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова была задержана 11 марта в Останкинском районе Москвы. Полиция составила протокол об административном нарушении. Как сообщил "Интерфакс", вместе с ней были задержаны ещё двое граждан, которые пытались на площадке, согласованной для празднования "Дня матери", распространять среди горожан информацию на политические темы.

Эмилия Слабунова, вместе с председателем совета депутатов муниципального округа Останкино Сергеем Цукасовым и ведущим мероприятия Олегом Сулакадзе были доставлены в отдел полиции.

Во время выступления перед горожанами Слабунова упомянула о незаконном строительстве в Москве и о том, что власти города не всегда учитывают мнение людей на этот счет. Как сообщает The New Times, она призвала москвичей проголосовать на выборах 18 марта, подчеркнув, что партия "Яблоко" выступает против незаконного строительства.