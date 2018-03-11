Доклад Яшина и Милова "Путин. Итоги. 2018" изъят московской полицией

Оппозиционный политик Илья Яшин сообщил в Фейсбуке об изъятии полицией тиража нового доклада "Путин. Итоги. 2018", написанного совместно Яшиным и Владимиром Миловым. Доклад продолжает традицию, начатую в своё время оппозиционным политиком Борисом Немцовым.

В докладе речь идёт об экономических, социальных и геополитических итогах правления Владимира Путина в течение 18 лет. На середину будущей недели была запланирована презентация. По словам Яшина, доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. 11 марта на подземной автостоянке одного из крупных московских торговых центров активисты должны были забрать пачки с докладами. Но в момент передачи появились оперативники, и тираж был изъят.

Яшин, в частности, пишет:

"Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют. Мы не привлекали внимания к своей работе, чтобы избежать такого развития событий. Но все же где-то "утекло".

Авторы доклада рассчитывают применить так называемый "план Б" и в ближайшие дни представить доклад публике.