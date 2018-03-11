Путин в день открытия Игр в Сочи приказал сбить авиалайнер

Президент России Владимир Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолёт", на борту которого, по первоначальной информации "находилась бомба". Агентство Reuters подробно пересказывает фрагмент документального фильма "Путин", который в воскресенье был размещен в российских социальных сетях.

В фильме президент Путин рассказал репортёру Андрею Кондрашову, как 7 февраля 2014 года, непосредственно перед открытием Олимпиады в Сочи, ему позвонил офицер службы безопасности. Президенту было доложено о захвате самолёта, летевшего из Харькова в Стамбул. Захватчики самолёта требовали посадки в Сочи. Пилоты лайнера Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus сообщили, что у одного из пассажиров была бомба. В самолёте находились 110 пассажиров, в то время как на стадионе – более 40 тысяч человек собрались на церемонию открытия Игр. Путин рассказал журналисту в фильме, что запросил совета специалистов по безопасности. Ему ответили, что чрезвычайный план действий в подобных ситуациях предусматривал нанесение удара по самолёту. Президент на это ответил: "действуйте по плану".

Вскоре после этого телефонного разговора Путин прибыл на Олимпийский стадион вместе с представителями Международного Олимпийского комитета. Через несколько минут у него вновь зазвонил телефон. Звонивший сказал, что информация была ложной, пассажир, угрожавший взрывом, был пьян, поэтому самолёт продолжил следовать своим курсом на Стамбул.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 11 марта, подтвердил, что описанные события действительно происходили.

В предстоящее воскресенье, 18 марта, граждане России будут голосовать за будущего президента. Агентство Reuters отмечает, что в России принимаются повышенные меры безопасности в связи с предстоящим 14 июня открытием турнира за Кубок мира по футболу.