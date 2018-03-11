Ходорковский впервые за 14 лет побывал на участке для голосования

Михаил Ходорковский, живущий в изгнании за границей, сообщил в Фейсбуке, что впервые с 2004 года принял участие в выборах.

Досрочное голосование на президентских выборах 2018 года проводится в разных странах мира, где живут и работают десятки и сотни тысяч граждан России. По словам Ходорковского, ему пришлось пролететь 700 километров, чтобы добраться до избирательного участка. "Там, после звонка в Москву, избирательная комиссия решила выдать мне бюллетень и я с полной гражданской ответственностью написал "Путин #надоел", сфотографировал свое творение и выложил в сеть", написал основатель общественного движения "Открытая Россия".

Ходорковский считает, что у граждан России есть два пути – выборы или баррикады. Второй путь, по его словам, это крайность, чреватая актами насилия и новым витком авторитаризма. Бывший олигарх и бывший заключённый, отбывший 10-летний срок лишения свободы, считает, что важно не пропустить момент, когда псевдовыборы "вдруг внезапно станут выборами, как это было в Москве в 2013 году", написал Ходорковский в Фейсбуке.