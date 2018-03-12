Дедушка-повар и пурга Пескова: самые яркие куски интервью с Путиным

Владимир Путин, как известно, не участвует в дебатах.

Вместо этого он день за днем появляется в фильмах и специальных программах или дает интервью.

Кирилл Шулика:

Вчера осилил полтора часа интервью Путина! А еще есть фильм Соловьева, полтора часа, и фильм Кондрашова на два часа. Да они просто издеваются!

Упомянутое интервью Путин дал журналистке канала NBC Мегин Келли (полную расшифровку разговора можно почитать на сайте Кремля).

Евгений Минченко:

Интересные акценты

в интервью Путина

американскому каналу NBC

1. Новая холодная война уже идёт, и её начали США в 2002 году односторонним выходом из договора по ограничению ПРО;

2. Путин предупреждал ещё Буша-младшего, что будет создавать в ответ новые ударные системы, но без детализации. Теперь они созданы и реально работают;

3. Канал связи с иностранными партнерами через военных и спецслужбы представляется более надежным и ответственным, чем традиционные дипломатические (что неудивительно в свете политизации любой коммуникации с россиянами в США и недавней утечки о якобы состоявшемся визите руководителей трёх российских спецслужб в Штаты);

4. Отстройка от Пригожина - "не друг", но и отказ обсуждать возможную экстрадицию российских граждан в США. При этом достаточно детальное знание, чем занимается в Сирии этот "средний бизнес". Это даже не каперы - у тех была официальная бумага. Это арматоры - предприниматели, действующие на свой страх и риск;

5. Постоянный лейтмотив по отношению к США - надо договариваться, вместе вырабатывать правила игры, а не навязывать их, в том числе и по теме кибербезопасности;

6. "Пурга" Пескова - скорее показатель хорошего отношения, причастности к близкому кругу. Путин и про Ролдугина (гораздо более близкого) упомянул, что он слегка "с приветом". Тут скорее проявляется скептическое отношение Путина к человеческой природе в целом и людям по отдельности - "никто не идеален";

7. В целом тон безэмоциональный. Настрой человека, который выбрал для себя вектор и уже просто идёт по нему, вне зависимости от действий и эмоционального фона контрагентов. Логика юридическая - "если хотите по закону и по правилам, то давайте вместе эти законы и правила напишем, если хотите без правил - так тоже можно, но тогда не надо апеллировать к законам, которые вы писали для себя и которые сами же при этом не соблюдаете".

Илья Пономарёв:

Посмотрел я тут интервью Келли с Путиным.

Во-первых, конечно, хорошо быть красивой и умной женщиной. Вряд ли кого еще Путин столько терпел ;)

Во-вторых, по существу. Действительно, как многие отметили, главный смысл интервью - очередное приглашение Запада к тому, чтобы поделить мир. Разъяснение сказанного в Послании.

Мне, как русскому, очень импонирует тема с необходимостью договориться с американцами о правилах. Однако загвоздка в том, что кто такой сейчас Путин, чтобы с ним договариваться, и что из себя представляет Россия? С Китаем, с Евросоюзом американцы договариваются без дополнительных напоминаний. Вопрос даже не в размере экономики, а в величине человеческого капитала, стремительно уменьшающегося с 1991 года.

Чтобы иметь достаточный вес для установления глобальных правил игры, надо стать лидером хотя бы на постсоветском пространстве, что невозможно без прекращения агрессивной политики в отношении Украины и других государств. Надо вернуть роль технологического лидера. Надо завлечь на свою территорию крупнейших международных инвесторов. Надо вложиться в образование, медицину и культуру, стать центром мягкой силы для антиимпериалистически настроенных народов.

Пока вместо всего это мы пытаемся договориваться исключительно через военную мощь. Это путь, позорный и недостойный для великой страны, путь, уже дорого стоящий нашим согражданам, и который им обойдется еще в десять раз больше...

Кирилл Гончаров:

Очень странные ощущения от интервью Путина которое он дал Мегин Келли.

Я не психолог, но бросается в глаза его ревностное отношение к «западным партнерам»:

«Они нас не слышат»

«Они нас игнорируют»

«А как у них!?»

Я не шучу, фактически в каждом ответе - упрек.

Будто бы Путин строит внешнюю политику исходя из личных обид на США. История стара как мир: два хороших друга стали общаться меньше и один из них теперь навязывается другому из всех сил, но дурными способами.

Второй момент, это артикулированное желание показать, что он не контролирует даже свой аппарат, досталось и Пескову. Друзей либо не знает, либо не помнит. Откуда у них деньги тоже.

Оппозиции готов дать шанс, но после того, как она докажет ему свой патриотический настрой делом... ?!?!???

Не знаю какие цели преследовал Владимир Путин перед интервью, но думаю, что позитива по итогу не будет вообще.

Скажу больше, при паре Путин и Трамп - перезагрузка отношений невозможна. Трамп погряз в скандалах связанных с Россией и должен поддерживать критические настроения конгресса, чтобы сохранить лицо, а Путин мыслит категориями холодной войны.

П - печально.

Альфред Кох:

Короче. Я не знаю, что вы там в России про все это думаете. Но ту уже все всё поняли. Он просто издевается и считает нас всех идиотами.

Если он считает, что это хороший заход, чтобы его опять начали принимать в качестве серьезного и уважаемого главы крупного и важного государства и начали к его мнению прислушиваться, то это... как бы поделикатнее сказать... мне кажется, он ошибается... Нет?

Николай Кононов:

С одной стороны, многие державы хороши, но с другой, слово "комплексатик" лучше всего описывает такое поведение (особенно если учесть, что он трясёт ракетными комплексами).

Одно из самых интересных мест интервью – как именно Путин отпирается от вмешательства в американские выборы:

М.Келли: Если 13 россиян и три организации на самом деле вмешались в наши выборы, Вы ничего не имеете против этого?

В.Путин: Да мне все равно. Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство.

М.Келли: Вам все равно?

В.Путин: Абсолютно безразлично. Они не представляют интересов Российского государства. А если вас что‑то беспокоит, скажите нам официально, пришлите нам документы, подтверждающие это, объясните нам, в чём они конкретно обвиняются. Мы тогда посмотрим, если они нарушили российский закон…

М.Келли: Да, я посмотрела.

В.Путин: Нет, это не так. Если они нарушили российский закон, мы их будем привлекать. А если они российского закона не нарушили, тогда их привлекать в России не за что. Но вы в конце концов должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским. Так и будет. А если вы хотите с нами о чём‑то договариваться, давайте сядем за стол переговоров, выберем предмет этих переговоров, договоримся, подпишем документ. Но вы же отказываетесь от этого!

Я Вам в третий раз говорю: мы предложили совместную работу в области киберпространства. Но США же отказываются от официальной работы по этому направлению, только в прессу вбрасывают каких‑то 13 русских. А может, там не русские, может, там украинцы, татары, евреи, просто с русским гражданством. Да и то проверить надо, может, у них двойное гражданство или грин-карта, а может, им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете? И я не знаю.<...>

Алексей Широпаев:

Посмотрел интервью Путина для NBC, ну там, где про Пригожина и Ко, про вмешательство в американские выборы и пригожинских наёмников в Сирии - и сразу вспомнил, как ровно четыре года назад Путин врал насчёт "зелёных человечков" в Крыму. Дескать, это не мы, это местная самооборона, купившая себе спецназовский камуфляж и автоматы в ближайшем магазине. Так и здесь, схема абсолютно та же самая. Пригожин? А какое он ко мне имеет отношение? Он не государственный чиновник, а частное лицо, бизнесмен. Чем он там занимается - в киберпространстве или в Сирии - его личное дело. Мне это абсолютно безразлично. Какие "13 русских", какие наёмники, кто там что сказал? Мне всё равно. Я не я и лошадь не моя. Ну и заодно, для примера, выставил полным придурком своего верного холуя Пескова, который якобы по собственной инициативе "несёт иногда пургу". Терпи, Песков, такова уж служба холопская, царь потом приласкает...

Действительно, небрежная реплика, брошенная походя в сторону пресс-секретаря, стала просто хитом русской блогосферы:

В.Путин: Ну и что?У нас две тысячи сотрудников Администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?

Я понятия не имею, что он сказал, ну Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать всё, что говорят сотрудники Администрации либо Правительства, что ли? У меня своя работа.

Аббас Галлямов:

Коллеги, а «нести пургу» - это ведь чисто блатная феня, нет? У нас президент по ней ботает?

Павел Святенков:

Уважаемые журналисты! - заявил пресс-секретарь Президента. - Я несу иногда такую "пургу". Смотрю я на себя по телевизору и думаю - чего это я там рассказываю? Кто мне это поручил?

(пресс-секретарь Президента вытер вспотевший лоб платком. В зале для пресс-брифингов стояла тишина).

Константин Крылов:

А Путин-то как осмелел - на Пескова пожаловался публично!

Если вы думаете, что это ирония - зря вы так думаете.

Олег Пшеничный:

У меня в администрации две тысячи человек, но кто эти люди, кто их нанял, почему они всё время несут какую-то пургу, вот они сидят все напротив меня, вы кто?? Зачем вы здесь? И кто мы? Куда мы идём и зачем? Кто мне это всё поручил? А это кто? А я кто? Какой сегодня день? Что я тут делаю?..

(Скрипение стула, упала чайная ложка, шарканье и шорох удаляющихся ног в тапочках....Следом бежит персонал)

Игорь Эйдман:

У Владимира Владимировича Путина много сотрудников. И у каждого из них есть свое важное дело. Один несет пургу, другой втирает очки, третий гонит порожняк, четвертый пудрит мозги, пятый кидает понты, шестой вешает лапшу на уши. А в перерывах они вместе стригут купюры, пилят бюджеты, разводят лохов на бабки...

И только их шеф умеет делать все это одновременно.

Леонид Гозман:

Что Песков "Несёт пургу", я и сам знаю. А вот публичное высокомерное хамство барина по отношению к верному холопу поражает. Понимаю, что Песков в отставку не подаст, но что он чувствует?

Я не за него переживаю. Просто смотреть противно.

Аркадий Дубнов:

Итак, пресловутая вертикаль власть, выстроенная в России за последние 18 лет - чистой воды блеф. Президент страны ничего в ней «не контролирует», у него «другая работа», признался он американской красавице и журналистке Меган Келли из NBC

А если кто-то ссылается на каких-то его спецпредставителей по разным там вопросам внутренней и внешней политики, так это тоже неправда, уверял он блондинку Меган, президент «понятия не имеет», что там эти самозванцы от его имени говорят.

Да чего уж там, вот и Песков этот «иногда такую пургу несёт”, жалуется Путин, что он и не знает, «кто ему это поручил»!?

Но поскольку все комментарии пресс-секретаря президента РФ принято подавать информагентствами под рубрикой «Кремль заявил...», то логично иногда бы менять заголовки на более релевантное: «Кремль несёт «пургу»

Впрочем, такую трактовку пусть пользуют американские блондинки, мы-то понимаем, что наш нацлидер их просто троллит, не так ли?

И пресс-секретарь президента, и его многочисленные спецпредставители на своего патрона не в обиде, он их совсем даже не обидел, разве можно обидеть коверных в цирке...

Так что не ждите отставок от униженных и оскорбленных, их для вас нету

Станислав Белковский:

Дорогие друзья и сочувствующие,

пару слов - о В. В. Путине и "пурге" Д. С. Пескова.

Неужели мы с Вами не понимаем, что президент РФ в известном интервью г-же Келли отнюдь не имел в виду унизить своего пресс-секретаря?!

Ровно наоборот.

Имели место:

- остроумная шутка (по путинским стандартам юмора);

- изысканный комплимент пресс-секретарю ("я ему так доверяю, что даже позволяю гнать несогласованную пургу").

Д. С. нынче счастлив, как и все его родные и близкие. А системные завистники г-на Пескова еще больше ему завидуют.

Такова этика этой системы. А жить в системе и быть свободной от неё - нельзя (с).

Дмитрий Дробницкий:

А вот вопрос. То, что Путин обстебал Пескова во время интервью NBC - это выражение неудовольствия тем, что тот второй раз Меган Келли привозит пред светлые очи? Или что-то еще?

Келли - конечно, очень странный выбор журналистки из США для интервьюирования президента России. Много причин. Вот три для затравки: (А) Она полная посредственность, что доказала как в Fox, так и в NBC. Такой шаблонный медиаробот. (Б) Она личный враг президента Трампа. (В) Ее редакция (MSNBC) написал для нее по второму кругу одни и те же вопросы, забив интервью "российским вмешательством". Ничего другого. Так приказано. И из эфиров этого канала это явствует со всей определенностью.

Ладно, не нравится канал Fox (Шон Хэннети, Таккер Карлсон, Лора Инграм, Питер Уотерс), ну пригласите, скажем Марту Раддац с АВС... В чем тут дело? Откажутся, что ли?

Мне интересно, Меган Келли еще раз приедет? За что ей такие коврижки?

Работа самой Келли получает самые полярные оценки.

Александр Морозов:

вторая часть интервью Меган Келли с Путиным - это журналистский шедевр. Она ведь опрокинула его.

И по ходу ответов на ее вопросы, он выбрал ошибочную линию. По-моему, он не понял, что для мировой англоязычной аудитории, он будет выглядеть с этой линией - прямо обратно тому, чего добивается.

Если смотреть интервью снаружи, то любой зритель - в том числе и тот, который искренне хотел бы добрых отношений США и России (как большинство европейцев, напр.) - любой зритель видит, что Путин - это "отпирающийся диктатор", а не "партнер по возможному диалогу". То есть по всей его стилистике - это уже "интервью-с-милошевичем" - и не в той фазе, когда дейтонские соглашения (1995), а в той фазе развития ситуации, когда человек уже запутался в обстоятельствах, врет себе и окружающим и не в состоянии называть вещи "своими именами" (1998-1999).

Вот так это будет выглядеть для любого немецкого обывателя.

Павел Данилин:

Журналистка NBC весьма квалифицированный капитан нформационной войны. Мало того, что она подвергала Путина тестам на стрессоустойчивость, так ещё по итогам интервью сама стала ньюзмейкером и решила за Путина договорить и додумать то, чего он ей не сообщал и не планировал.

Это я к новости о том, что эта журналистка теперь всем рассказывает, что, по ее мнению, у Путина есть компромат на Трампа.

Мои аплодисменты американским спецслужбам.

Ну и вопрос, а нам то это нафига было нужно?

Елизавета Осетинская:

в общем, прошу окончательно записать меня в фанаты Мэгин Келли.

Но почему, объясните мне, они боятся давать такое интервью российским журналистам (тут хочется добавить, недобитым)? что случится, если кто-то на русском языке произнесет слова Ролдугин и Пригожин? вот хоть убей, никогда не могла понять.

UPD "Эксперты", которые придут вещать, что в России никто не способен взять такое интервью, идите сразу в бан. готова 10 имен называть сразу, просто лень бессмысленно спорить

Владимир Милов:

Мегин Келли вообще из рук вон плохой интервьюер (в западной прессе ее на эту тему сильно не жалуют), но тут она в очередной раз облажалась уже просто совсем. Причем с Путиным уже не в первый раз - она, видать, подпала под его вербовочный шарм каким-то образом.

С Путиным надо разговаривать просто. Господин Путин, а почему вы все время лжете? Каждое ваше слово - это ложь. Вы говорили, что российских солдат не было в Крыму, а потом сами же с гордостью рассказали, как сами отдали им приказ захватить Крым. Вы говорите, что в России экономический рост, а его нет. Вы говорите, что Россия борется с терроризмом, но крупнейший поставщик боевиков для ИГИЛ - Россия. Вы говорите, что стеной за семейные ценности, а сами с женой не живете, а о том, с кем вы живете, ничего не известно - известно только что вы публично целуете мальчиков в живот. Почему вы такой лжец, что 100% ваших слов вообще нельзя верить?

Алексей Шабуров:

Во всем большом интервью Путина телеканалу NBC есть, пожалуй,только один интересный момент - где он говорит о том, останется ли у власти пос 2024 года.

И Путин говорит, что не собирается менять Конституцию "под себя". Но заметьте - он не говорит, что уйдет из власти и из политики. И на вопрос от преемнике отъезжает (и даже не упоминает Медведева, как будто того и вовсе не было никогда).

Если исходить из этих слов, то можно предположить, что после 2024 года Путин планирует сохранить власть, не меняя при этом Конституцию. Вариант понятный, но довольно рискованный для всех сторон.

В фильме Андрея Кондрашова "Путин" тоже было много любопытного, но народу больше всего запомнились слова о дедушке президента:

Дедушка президента РФ Владимира Путина по материнской линии работал поваром у советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Об этом рассказал сам президент в новом фильме Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в соцсетях журналистом Дмитрием Киселевым.

«Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках», –– сказал президент.

При этом он выразил удивление, что старших родственников не репрессировали. Ведь дед воевал в Первой мировой войне на русско-австрийском фронте.

«Видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут», –– добавил Путин.

Анастасия Миронова:

А вы знали, что дед Путина Спиридон работал поваром для высокопоставленных большевиков? Готовил для семьи Ленина, потом - для Сталина, а затем - для Хрущева? За несколько дней до убийства Троцкий обвинил Сталина в отравлении Ленина руками Спиридона Путина.

Только узнала... Ну и ну! Теперь понятно его трепетное отношение к Сталину и Советам.

Дурак любой либерал, который поддержал и поверил в свободную страну под руководством подполковника КГБ, внука личного повара Ленина и Сталина. У меня есть такие знакомые. И я совершенно серьезно говорю им, что они все - дураки

Александр Коммари:

Ход "мой деда был поваром у Ленина и Сталина" - это чтобы привлечь любовь засоветских, да?

Иван Курилла:

Про дедушку-повара мы помним года с 2000 или около того, тогда это обсуждалось; просто целое поколение подросло, которое не помнит. Правда, я тоже не помню там Ленина, - кажется, писали про "повара у Сталина".

Интереснее в этом контексте выглядит Пригожин.

#мамаповарчтожтакоговотуколинапримермамамилиционер

Михаил Крутихин:

Если дедушка был поваром у Ленина-Сталина, для прадеда прямо-таки напрашивается должность на кухне у Маркса, а уж прапрапра... дадим волю воображению - наверняка подавал напитки гостям Чезаре Борджиа.

Саида Хатит:

Если бы фашисты взяли Ленинград, дед Путина работал бы поваром у Гитлера.

Хорошая была бы легенда: работал поваром у Ленина, потом у Сталина, потом у Гитлера и в 45-м отравил его.

Отдельное возмущение вызвали слова о том, почему дед Путина избежал репрессий.

Семён Файбисович:

То есть САЖАЛИ И РАССТРЕЛИВАЛИ ТЕХ, КТО МОГ ПОДВЕСТИ СТАЛИНА.

Николай Руденский:

Путин в одноименном биографическом фильме говорит об истории своего семейства: "Удивительно, что их никого не репрессировали, - видимо, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут".

Видимо, насчет Вавилова, не говоря о Мандельштаме, такой уверенности не было. #ТВперлы

Сергей Медведев:

Это та же самая чекистская идеология рационализации и легитимации репрессий, что в интервью Бортникова "Российской газете": "у нас зря не расстреливают". Они там правда в это верят. И речи на открытии Стены Скорби -- чистое лицемерие