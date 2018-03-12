SIPRI: продажи оружия в мире за пять лет выросли на 10%

Мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 годы выросли в целом на десять процентов. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает "Немецкая волна".

Лидером на рынке экспорта оружия остаются США: на их долю приходятся почти 34 процента объема продаж в мире. При этом по сравнению с периодом с 2008 по 2012 годы Вашингтон нарастил поставки почти на четверть. Россия существенно отстаёт – отрыв составляет 58 процентов. Доля России в общемировых продажах сократилась за последние пять лет до 22 процентов. В числе основных причин снижения показателей назывались падение цен на нефть, а также санкции ЕС и США, введенные в отношении России после аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины.

В пятерку крупнейших экспортеров вооружений помимо США и России входят также Франция, Германия и Китай. В числе ведущих импортеров оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, говорится в докладе SIPRI.