Вице-премьер Шувалов признал, что он – "богатый человек"

Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что он – богатый человек. Так он ответил на вопрос: не стыдно ли ему за незадекларированные доходы, который задал один из присутствовавших на его встрече с некоторыми студентами Северного Арктического федерального университета 10 марта. Шувалов явно не ожидал, что вместе со статуэткой Ломоносова, преподнесенной ректором Еленой Кудряшовой, ему вручат еще и желтую резиновую уточку – символ борьбы с коррупцией. При вручении уточки аудитория разразилась аплодисментами. Об этом сообщило издание "МК в Архангельске".

Об этом стало известно из опубликованного в сети видео, снятого на камеру мобильного телефона – прессу на встречу не допустили. Вице-премьер, вертя в руках уточку, прокомментировал: "Я не знаю, к чему вы задали… Кто вас отправил, самостоятельно ли вы сюда пришли – это ваше дело". Голос ректора Елены Кудряшовой за кадром произнес: "Это же полный фейк!"

Далее чиновник произнес следующее: "Вот там сейчас недавно был фильм про моего товарища. Он по решению суда изъят. Я считаю, это правильно, потому что люди потеряют ориентиры, границы, в пределах которых можно допускать себе критику или даже какую-то оппозиционную работу. Что касается имущества, никто никогда не мог сказать, что у меня и у моей семьи есть незадекларированное имущество. Имущества у нас много. Я богатый человек. И мы никогда этого не стыдились. Наше состояние полностью все легализовано…"

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в элитном жилом комплексе "Сколково Парк для Жизни" в Подмосковье построили дома так, чтобы окна в них не выходили на дачу первого вице-премьера Игоря Шувалова. Более того, часть одного из домов оказалась вовсе замурованной. В декларации Шувалова указан дом в Подмосковье площадью 4174 квадратных метра. Согласно документам, вице-премьер арендует его. По данным Фонда борьбы с коррупцией, стоимость усадьбы составляет 8–10 млрд рублей.