Евросоюз продлил санкции в отношении России

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Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 150 российских граждан и 38 компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Европы.
Ограничения связаны с угрозой территориальной целостности и независимости Украины. По мнению Брюсселя, сложившаяся в России ситуация не позволяет изменить санкционный режим.
Санкции включают в себя замораживание финансовых активов граждан и компаний, а также ограничения на поездки.
Евросоюз и США ввели санкции против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вмешательства в конфликт в Донбассе. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в войне на Украине отрицает.
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