Евросоюз продлил санкции в отношении России

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 150 российских граждан и 38 компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Европы.

Ограничения связаны с угрозой территориальной целостности и независимости Украины. По мнению Брюсселя, сложившаяся в России ситуация не позволяет изменить санкционный режим.

Санкции включают в себя замораживание финансовых активов граждан и компаний, а также ограничения на поездки.

Евросоюз и США ввели санкции против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вмешательства в конфликт в Донбассе. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в войне на Украине отрицает.