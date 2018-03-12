Российский владелец клуба с оружием прервал футбольный матч в Греции

Владелец клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции по футболу с командой АЕК в Салониках. Это произошло после того, как как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда, сообщает Eurosport.

Саввиди выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура. Активно жестикулируя, он набросился с обвинениями на арбитра Георгиоса Каминиса. По словам тренера афинского клуба АЕК, Саввиди показал судье оружие и сказал: "Ваша карьера закончилась". После этого по решению арбитра матч был закончен, а игроки АЕК покинули поле.



Ряд пользователей выложили в твиттере фотографии, на которых у Саввиди за поясом видна кобура с оружием. Было ли оно настоящим, неизвестно, подчеркивает издание.



Спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что судья Каминис все же решил засчитать забитый ПАОК гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕК со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.​



Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем "Группы Агроком". Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону.

По версии журнала Forbes, в 2015 году "Агроком" входил в список 200 крупнейших компаний России.