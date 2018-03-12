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Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов попросил об УДО

Александр Соколов в суде (архивное фото)

Журналист РБК Александр Соколов, которого летом прошлого года суд приговорил к трем с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме, попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы суда Анастасия Дзюрко. Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Александр Соколов был арестован летом 2015 года. По версии следствия, он и еще трое активистов Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш и Юрий Мухин, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность признанной экстремистской в 2010 году организации "Армия воли народа".

Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш были осуждены на три года и десять месяцев лишения свободы, писатель Юрий Мухин получил 5 лет условно.

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех четверых политзаключенными.

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