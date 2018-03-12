Джордж Элиот: неженская проза

Александр Генис: Массовое движение против сексуальных домогательств, которое, начавшись в США, захватило весь мир, привело к новым проблемам в гендерным вопросе. Сейчас с новой энергией обсуждается роль женщин во всех областях жизни. Наравне с вполне здравым подходом, связанным с большей политической активностью женщин-политиков, появилось и радикальное крыло феминизма. Так, я прочел одно кровожадное предложение: вынести из музеев картины художников, плохо относившихся к дамам, например, Пикассо, и заменить их работами женщин-художниц. В такой атмосфере приобретает особое значение творчество великих женщин, одной из который была лучшая романистка викторианской эпохи Джордж Элиот.

У микрофона - ведущая КО АЧ Марина Ефимова.

Марина Ефимова: Замечательная английская писательница с мужским именем Джордж Элиот – автор романов, которые написаны в Викторианскую эпоху, но до сих пор читаются с увлечением, и регулярно экранизируются: «Адам Бид» (самый ранний её роман), «Мельница на Флоссе» (самый автобиографический роман), «Мидлмарч» (самый популярный роман), и два последних: «Сайлас Марнер» и «Даниэль Деронда». Все пять этих знаменитых книг написаны в период с 1859 года, когда автору было 40 лет, и до 1876-го, когда ей было 57. Через четыре года она умерла.

Джордж Элиот - урожденная Мэри Энн Эванс – уже в детстве была такой некрасивой, что её отец (управляющий богатого имения), не надеясь в будущем выдать дочь замуж, сделал ставку на ее образование. Мэри Энн училась с энтузиазмом, но тяжело переносила разлуку с отцом и с обожаемым братом Айзеком, поэтому семья даже переехала в Ковентри, где училась девочка, чтобы ей не было так одиноко. Но разлучила Мэри Энн с семьей не география, а образованность. В Ковентри она завела друзей-интеллектуалов – свободомыслящих, прогрессивных, атеистов, разрушителей традиций. А набожный клан Эвансов был твердокаменным оплотом традиций. Джордж Элиот опишет свою семью в романе «Мельница на Флоссе» - под именем Додсонов:

Диктор: «В семье Додсонов на всё были свои, издавна установленные и не подлежащие обсуждению методы и правила: как вести себя в обществе, когда и как навещать больных, как отбеливать и крахмалить бельё, как делать вино из первоцвета, коптить окорока, варить варенье и, главное, - как высоко нести голову. Женщины Додсон, оказавшись в чужом доме, пили только чай и ели сухой хлеб, потому что всё остальное было приготовлено неправильно, то есть, не так, как делают у Додсонов. И вот что удивительно: хотя ни один Додсон не был доволен каждым Додсоном в отдельности, он был очень доволен всем кланом коллективно. И самим собой».

Марина Ефимова: Личность Мегги – героини романа «Мельница на Флоссе» - не вяжется с душевным настроем семьи, где единственное правило нравственности таково: «в моём доме постельное бельё держится в таком состоянии, что если я завтра умру, мне не будет за себя стыдно». Поэтому Мегги, которую в семье вечно называют «дикаркой» и «цыганкой», решает найти свой собственный клан и убегает к цыганам. А Мэри Энн Эванс (будущая Джордж Элиот) убегает к интеллектуалам. Однако им обеим присуще общее (узнаваемо додсоновское) свойство – высоко нести голову. Их обеих новое окружение не устраивает. Мегги видит, что цыгане - еще более чужие существа, чем её занудные тётки. А Мери Энн Эванс видит неполноту чисто интеллектуальных отношений и понимает, что не может жить без отца и брата, без их требовательной любви к ней и без своей уязвленной любви к ним. Мери Энн возвращается домой и остаётся жить со вдовым отцом, когда её брат и сестра обзаводятся собственными семьями. Заключается договор: Мери Энн соблюдает декор, в том числе посещение церкви, а родственники смиряются с тем фактом, что она не верит в Бога. Компромиссы такого рода биограф Филипп Дэвис считает характерными и для всего творчества писательницы:

Диктор: «Персонажи её романов рано или поздно отдают себе отчёт в том, что та версия событий, с которой он (или она) жили годами, на самом деле – плод их фантазии. Дело, которое они выбрали, им не удаётся; человек, казавшийся им любящим, безразличен к ним, а общество, казавшееся дружеским, на самом деле - враждебно. И им надо с этим жить. Адам Бид должен смириться с тем (казавшимся ему невозможным) фактом, что девушка его мечты предпочла другого. Сайлас Марнер вынужден признать, что его предал человек, которого он считал лучшим другом. И, может быть, самое драматическое прозрение – Доротеи Брук из романа «Мидлмарч» - которая посвятила свою жизнь мужу, но после его смерти поняла, что он был не смелым учёным и исследователем, которого она себе вообразила, а раздражительным и бесплодным педантом. Тонкие наблюдения над тем, как люди учатся на собственных ошибках и меняются, или упрямо остаются при своих фантазиях и мечтах, - главное писательское достижение Джордж Элиот».

Марина Ефимова: Более того, я бы сказала, что тонкие и проницательные наблюдения над человеческим поведением являются главным содержанием романов Джордж Элиот. В романе «Мельница на Флоссе» есть довольно проходная сцена, в которой аукционер мистер Райли горячо рекомендует своему старому другу мистеру Тулливеру учителя для его сына, имея об этом учителе самое слабое представление. Объясняя и даже до некоторой степени оправдывая поступок мистера Райли, автор пишет:

Диктор: «Нет ничего более ошибочного, чем распространённое мнение, будто обычно человек действует и говорит с дальним прицелом на собственную выгоду. Такая целеустремлённость, сообразительность и умение предвидеть преобладают в книгах писателей и драматургов, но не в нашем приходе. Испортить окружающим жизнь можно просто из ленивой завистливости или из-за ленивой оплошности: лёгким тщеславным подвиранием и преувеличением, неуклюже импровизированными намёками. Мы живем сегодняшним днём – большинство из нас. Мы рады урвать кусочек сегодня, и редко держим в голове урожай будущего».

Марина Ефимова: Книге «Джордж Элиот. Жизнь с пересадками» биограф Дэвис дал подзаголовок «Биография романистки». БОльшая часть книги посвящена интереснейшему процессу - превращению «скромного мира Мери Энн Эванс в мир мудрых, драматичных, стилистически безупречных романов Джордж Элиот». Биограф исследует влияние на нее тогдашних общественных идей, прочитанных книг и людей, с которыми встречалась будущая писательница. Одной из важных идей, отразившихся в ее творчестве, была обновленная Ницше мысль французского философа Комте, что «христианская мораль имеет смысл даже при отсутствии христианской веры». Чтение Мери Энн варьировалось от современных философов до греческих трагедий, которые заметно повлияли на тематику её романов. Что касается её отношений с людьми, то это особая история:

Диктор: «Отец Мери Энн умер, когда ей было 30 лет. И она словно вырвалась на свободу. Уже через год, в 1850 году, она - в Лондоне, где Джон Чапман - главный редактор знаменитого «Вестминстерского ревью», восхищённый её переводом книги философа Штрауса «Жизнь Иисуса», предлагает ей должность редактора – почти неслыханную тогда для женщины. Она проработала в “Ревью” около трёх лет. И уже в первый год у нее было несколько довольно скандальных любовных связей - «неловких и без особой взаимности», по определению современников: в частности, роман с философом Гербертом Спенсером (убеждённым холостяком) и с редактором Джоном Чапманом (обременённым семьёй и любовницей).

Марина Ефимова: В начале второго года пребывания в Лондоне у Мери Энн начинается серьёзный роман с философом и критиком Джорджем Генри Льюисом - корреспондентом Шарлотты Бронте, приятелем Диккенса. Льюис был человеком многих талантов, при этом обаятельным и красивым. Что касается самой Мери Энн Эванс, то вот как описал её в одном из писем романист Генри Джеймс:

Диктор: «У неё был низкий лоб, тусклые серые глаза, длинный нос, огромный рот с неровными зубами и тяжёлая, массивная челюсть. И в этой бесспорной уродливости непонятным образом таилась победительная красота, которая в несколько минут, перебивая даже силу ее ума и обаяния, заставила бы вас кончить тем, чем кончил я – то есть, влюбиться в нее. Да, имейте в виду – я влюбился в эту великолепную особу, в этот «синий чулок» с лошадиным лицом».

Марина Ефимова: Влюбился в неё и Джордж Льюис. Их роман продолжался четверть века и был фактически браком, но только фактически, не формально. Льюис был женат и у него было семеро детей: трое своих и четверо от первого брака жены. Закон не позволял ему развестись. Понятно, что эта связь была особенно скандальной и привела к разрыву отношений, самых дорогих для Мери Энн – брат Айзек не примирился с этим её сожительством. Но и отказаться от Джорджа Льюиса Мери Энн не могла: они были как две половинки одной души, нашедшие друг друга. Все их главные произведения (философские работы Льюиса и пять романов Элиот) были написаны в период их совместной жизни. Когда в 1878 году он умер – рано, в 61 год, - она практически перестала писать. Да и прожила недолго – меньше 3-х лет. Но этот последний период был довольно невероятным – так он был похож на сюжет ее романов. Читаем в рецензии Тима Паркса на книгу «Джордж Элиот: жизнь с пересадками»:

Диктор: «После смерти Льюиса пожилая уже романистка сблизилась с Джоном Кроссом, банкиром, на 20 лет её моложе. Они вместе читали Данте. В 1880 году они поженились. А во время медового месяца в Венеции молодой муж бросился из окна отеля в Гранд Канал. Он остался жив, но впал в депрессию. О причинах этой попытки самоубийства ничего не известно, но невольно думается, что это был как раз тот ужасный момент, когда человек, живший в фантазиях, вдруг, осознает, как сильно отличается от них реальность. По возвращении в Лондон писательница заболела тяжёлой ангиной с осложнением на почки, и через 7 месяцев умерла. Ей был 61 год – как и Льюису».

Марина Ефимова: Но был в этот последний год и момент счастья для Джордж Элиот: ее брат возобновил с ней отношения. Он поздравил её с законным браком и возвращением в мир приличий. А через семь месяцев он приехал на её похороны.