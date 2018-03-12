Магомед Хазбиев объявил сухую голодовку в СИЗО Назрани

Оппозиционер Магомед Хазбиев, арестованный в Ингушетии по обвинению в незаконном обороте оружия и оскорблении представителя власти, объявил сухую голодовку. Об этом "Медиазоне" сообщила его адвокат Хеди Ибриева.

По ее словам, Хазбиев принял такое решение после того, как все ходатайства защиты об оказании ему медицинской помощи были отклонены. В частности, 29 января суд в отказался перевести оппозиционера под домашний арест. Адвокат настаивала, что ее подзащитный, у которого в СИЗО открылось желудочное кровотечение, не может находиться под стражей. Сам оппозиционер написал в Фейсбуке, что объявил голодовку, "исчерпав все возможности добиться справедливости".

С 2015 года Хазбиев находился в международном розыске. Все это время он жил в Грозном. После того как его машину обстреляли из автомата в столице Чечни, власти взяли Хазбиева под госзащиту. Хазбиева задержали 11 января в Назрани, с тех пор его содержат в спецкорпусе СИЗО, в одиночной камере под видеонаблюдением. Вернуться в Ингушетию и дать показания он решил сам. Вину Хазбиев не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность.

Магомед Хазбиев – бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС.