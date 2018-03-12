В Непале при аварии самолета погибли более пятидесяти человек

Самолет из Бангладеш, перевозивший 67 пассажиров и с четырьмя членами экипажа, потерпел крушение в понедельник, во время приземления в аэропорту в столице Непала, Катманду. Об этом сообщил представитель аэропорта, который уточнил, что 17 человек, находившихся на борту, были спасены.
Ранее сообщалось, что при посадке самолет Bombardier Q400 ("Бомбардье Кью-400"), выполнявший рейс Дакка – Катманду, скатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Агентство Франс Пресс проинформировало, что на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines ("Ю-эс-бангла эйрлайнс") в непальском международном аэропорту Трибхуван обнаружены тела погибших.
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