Умер актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу театра, который возглавлял Табаков. Ему было 82 года.

Табаков был художественным руководителем МХТ им. А. П. Чехова. Основателем, художественным руководителем театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка"). Был президентом фестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания". Членом Совета по культуре и искусству при Президенте России.

11 марта 2014 года Табаков подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента России Путина на Украине и в Крыму.

В ноябре 2017 года Олег Табаков был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови возбудителями инфекции. 2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось – он впал в кому.

Табаков запомнился зрителям своей ролью в телесериале "Семнадцать мгновений весны", где он сыграл начальника разведки Третьего рейха Вальтера Шелленберга. Табаков также озвучивал кота Матроскина в мультфильме "Трое из Простоквашино". Табаков озвучил около 30 анимационных фильмов. В 1992 году основал Летнюю школу имени К. С. Станиславского в Бостоне (США). Среди его работ в зарубежном кинематографе роль полковника Дымшица в фильме Иштвана Сабо "Мнения сторон".