Создатель модного дома Юбер де Живанши умер в возрасте 91 года

Создатель одного из наиболее известных домов высокой моды Юбер де Живанши, умер в возрасте 91-го года в минувшую субботу, 10 марта. Официальное сообщение об этом появилось сегодня, 12 марта. Место смерти пока не называется.

Среди покупателей его одежды были первая леди США Жаклин Кеннеди, актриса Одри Хепберн. Кутюрье впервые представил публике свои модели в 1952 году, в 1995-м ушёл в отставку с поста главы модного дома "Живанши". Среди известных образцов элегантности стиля Живанши – платье героини Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани".

Модельер Юбер де Живанши коллекционировал произведения искусства, занимался дизайном, рисовал почтовые марки.

Дом высокой моды "Живанши" в 1988 году был продан транснациональной компании Моёт Хеннеси - Луи Вюиттон, производящей предметы роскоши, со штаб-квартирой в Париже.