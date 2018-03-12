"Новости сверхдержавы" и другие. Итоги конкурса видеоблогеров

Русская служба Радио Свобода подвела итоги конкурса видеоблогеров "Свободу выборам". Жюри, в которое входили популярные российские блогеры, авторы проекта "Такие новости", и сотрудники Радио Свобода, отобрало пять самых лучших видео. Представляем вам победителей конкурса:
Видеоблог "Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ"
Видеоблог "Новости о стабильности"
Видеоблог "Leon Kremer"
Видеоблог "Колыбель Космонавтики"
Видеоблог "Alexey Filippenko"
Поздравляем победителей!
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