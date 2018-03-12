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Новости - общество

"Новости сверхдержавы" и другие. Итоги конкурса видеоблогеров

Русская служба Радио Свобода подвела итоги конкурса видеоблогеров "Свободу выборам". Жюри, в которое входили популярные российские блогеры, авторы проекта "Такие новости", и сотрудники Радио Свобода, отобрало пять самых лучших видео. Представляем вам победителей конкурса:

Видеоблог "Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ"

Видеоблог "Новости о стабильности"

Видеоблог "Leon Kremer"

Видеоблог "Колыбель Космонавтики"

Видеоблог "Alexey Filippenko"

Поздравляем победителей!

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