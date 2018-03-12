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Отравление Скрипаля: Великбритания обвиняет Россию. Онлайн

Британские полицейские на могиле супруги Сергея Скрипаля, Людмилы Скрипаль, где также были найдены следы отравляющего вещества

Главное

Премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери:

– Отравление совершено с помощью нервно-паралитического вещества "военного применения" класса "новичок", одного из самых засекреченных веществ, разработанных еще в Советском Союзе.

– Ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

– У посла России в Великобритании есть время до вечера вторника, чтобы объяснить, как вещество попало в страну.

– После истечения этого срока, начиная со среды, Великобритания может официально объявить об отметных мерах в адрес России.

– Представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй в парламенте "цирковым представлением".

21:12

Заявление Мэй полностью:

"Акт незаконного применения силы"
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"Акт незаконного применения силы"

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Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни офицеров работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.

Сегодня утром я возглавляла встречу Совета по национальной безопасности, где мы оценивали информацию, которая имеется на данный момент. Совету предоставили последнюю разведывательную информацию и информацию о ходе расследования. Абсолютно точно, что Срипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного характера, тип которого был разработан в России. Он принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключение, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.

Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.

Сегодня днем Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить – который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить все детали программы "Новичок" организации по запрещению химического оружия. И он затребовал российского ответа до конца дня завтра.

Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим основательного ответа, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства.

21:06

Первые реакции в сетях:

Владимир Милов

Путин вляпался не на шутку. Криворукие или намеренно хотели показать "Делаем в Британии все что хотим?"

Василий Гатов

Как бы это сказать... И признать нельзя, и отнекиваться странно - получается, что из российских лабораторий можно украсть такие ОВ.

Aleksandr Kommari

"Мэй объявила России ультиматум..." Ну чего, сделали таки англичане Черного Лебедя, как и ожидалось, да?

Егор Холмогоров

В общем коридор такой, что дело идет к войне в перспективе 5-7 лет.

Вопрос лишь в том, будет ли это война в которую Британия втянет США при соскочившей с подножки Европе, или же нам придется снова брать Берлин.

Serg Mitrofanov

Надо сказать. что я тоже не понимаю, зачем нарываться на войну с Англией. Остаюсь при версии, что какая-то из кремлевских башен ведет игру на блокаду Путина, после чего либо он отморозится окончательно, то есть они это хотят, либо появится повод поместить его в сумасшедший дом.

Дмитрий Бутрин

(тише машите флажками, товарищи)​

я бы на месте мида не ржал сейчас.
unlawful use of force, которую квалифицировала тереза мэй в парламенте uk - вот примерно о чем это: http://www.oxfordscholarship.com/…/acprof-9780198251583-cha…
я, признаться, не знаю, сохраним ли мы после этого дипломатические отношения с uk и что за этим может последовать. если я правильно понял, то это подготовка к обвинению рф как государства по статуту международного уголовного суда.
я думаю, что россия сейчас будет сдавать назад и рассказывать, что и как. неофициально, конечно. делать больше нечего, иначе это просто рывок сразу в холодную войну и проч.

Дмитрий Гудков

Тереза Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается словами «скорее всего». На самом деле, премьер-министр сказала следующее: «Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки».

Однако тут явный намёк на первую версию: потому что были «предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским правительством».

Как нам – жить в стране, которую официально обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций ждать – и что, в свою очередь, ждет Воронеж?

Правильно сейчас говорили на «Эхе»: ситуация ужасна тем, что в ней нет никакой логики. Ни малейшей выгоды для России – просто тупая и слепая месть. После нас – хоть потоп, неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа.

Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции.

Нынешняя власть – это не только война, это еще и стена, которой мир отгораживается от нас.

21:03

Подробнее об отравляющем веществе нервно-паралитического действия класса "Новичок" можно почитать здесь. Вкратце – обычные средства защиты против таких веществ бессильны. По одной из версии, разрабатывал "Новичок" академик и генерал-лейтенант Анатолий Демьянович Кунцевич, который даже получил за это Ленинскую премию. Он же, предположительно, разрабатывал газ, который был использован при штурме театрального центра на Дубровке.

20:58

Незадолго до начала официального заявления Терезы Мэй в парламенте Великобритании по поводу покушения на Сергея Скрипаля и его дочь журналист ВВС прямо спросил президента РФ Владимира Путина, не несет ли за это ответственность Россия. Путин, в этот момент находившийся в Краснодарском крае, ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".

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