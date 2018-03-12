Отравление Скрипаля: Великбритания обвиняет Россию. Онлайн

Заявление Мэй полностью:
Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни офицеров работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.
Сегодня утром я возглавляла встречу Совета по национальной безопасности, где мы оценивали информацию, которая имеется на данный момент. Совету предоставили последнюю разведывательную информацию и информацию о ходе расследования. Абсолютно точно, что Срипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного характера, тип которого был разработан в России. Он принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключение, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.
Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.
Сегодня днем Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить – который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить все детали программы "Новичок" организации по запрещению химического оружия. И он затребовал российского ответа до конца дня завтра.
Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим основательного ответа, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства.
Первые реакции в сетях:
Путин вляпался не на шутку. Криворукие или намеренно хотели показать "Делаем в Британии все что хотим?"
Как бы это сказать... И признать нельзя, и отнекиваться странно - получается, что из российских лабораторий можно украсть такие ОВ.
"Мэй объявила России ультиматум..." Ну чего, сделали таки англичане Черного Лебедя, как и ожидалось, да?
В общем коридор такой, что дело идет к войне в перспективе 5-7 лет.
Вопрос лишь в том, будет ли это война в которую Британия втянет США при соскочившей с подножки Европе, или же нам придется снова брать Берлин.
Надо сказать. что я тоже не понимаю, зачем нарываться на войну с Англией. Остаюсь при версии, что какая-то из кремлевских башен ведет игру на блокаду Путина, после чего либо он отморозится окончательно, то есть они это хотят, либо появится повод поместить его в сумасшедший дом.
(тише машите флажками, товарищи)
я бы на месте мида не ржал сейчас.
unlawful use of force, которую квалифицировала тереза мэй в парламенте uk - вот примерно о чем это: http://www.oxfordscholarship.com/…/acprof-9780198251583-cha…
я, признаться, не знаю, сохраним ли мы после этого дипломатические отношения с uk и что за этим может последовать. если я правильно понял, то это подготовка к обвинению рф как государства по статуту международного уголовного суда.
я думаю, что россия сейчас будет сдавать назад и рассказывать, что и как. неофициально, конечно. делать больше нечего, иначе это просто рывок сразу в холодную войну и проч.
Тереза Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается словами «скорее всего». На самом деле, премьер-министр сказала следующее: «Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки».
Однако тут явный намёк на первую версию: потому что были «предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским правительством».
Как нам – жить в стране, которую официально обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций ждать – и что, в свою очередь, ждет Воронеж?
Правильно сейчас говорили на «Эхе»: ситуация ужасна тем, что в ней нет никакой логики. Ни малейшей выгоды для России – просто тупая и слепая месть. После нас – хоть потоп, неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа.
Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции.
Нынешняя власть – это не только война, это еще и стена, которой мир отгораживается от нас.
Подробнее об отравляющем веществе нервно-паралитического действия класса "Новичок" можно почитать здесь. Вкратце – обычные средства защиты против таких веществ бессильны. По одной из версии, разрабатывал "Новичок" академик и генерал-лейтенант Анатолий Демьянович Кунцевич, который даже получил за это Ленинскую премию. Он же, предположительно, разрабатывал газ, который был использован при штурме театрального центра на Дубровке.
Незадолго до начала официального заявления Терезы Мэй в парламенте Великобритании по поводу покушения на Сергея Скрипаля и его дочь журналист ВВС прямо спросил президента РФ Владимира Путина, не несет ли за это ответственность Россия. Путин, в этот момент находившийся в Краснодарском крае, ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".
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