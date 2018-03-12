Отравление Скрипаля: Великбритания обвиняет Россию. Онлайн

Первые реакции в сетях:

Владимир Милов

Путин вляпался не на шутку. Криворукие или намеренно хотели показать "Делаем в Британии все что хотим?"

Василий Гатов

Как бы это сказать... И признать нельзя, и отнекиваться странно - получается, что из российских лабораторий можно украсть такие ОВ.

Aleksandr Kommari

"Мэй объявила России ультиматум..." Ну чего, сделали таки англичане Черного Лебедя, как и ожидалось, да?

Егор Холмогоров

В общем коридор такой, что дело идет к войне в перспективе 5-7 лет.

Вопрос лишь в том, будет ли это война в которую Британия втянет США при соскочившей с подножки Европе, или же нам придется снова брать Берлин.

Serg Mitrofanov

Надо сказать. что я тоже не понимаю, зачем нарываться на войну с Англией. Остаюсь при версии, что какая-то из кремлевских башен ведет игру на блокаду Путина, после чего либо он отморозится окончательно, то есть они это хотят, либо появится повод поместить его в сумасшедший дом.

Дмитрий Бутрин

(тише машите флажками, товарищи)​

я бы на месте мида не ржал сейчас.

unlawful use of force, которую квалифицировала тереза мэй в парламенте uk - вот примерно о чем это: http://www.oxfordscholarship.com/…/acprof-9780198251583-cha…

я, признаться, не знаю, сохраним ли мы после этого дипломатические отношения с uk и что за этим может последовать. если я правильно понял, то это подготовка к обвинению рф как государства по статуту международного уголовного суда.

я думаю, что россия сейчас будет сдавать назад и рассказывать, что и как. неофициально, конечно. делать больше нечего, иначе это просто рывок сразу в холодную войну и проч.

Дмитрий Гудков

Тереза Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается словами «скорее всего». На самом деле, премьер-министр сказала следующее: «Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки».

Однако тут явный намёк на первую версию: потому что были «предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским правительством».

Как нам – жить в стране, которую официально обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций ждать – и что, в свою очередь, ждет Воронеж?

Правильно сейчас говорили на «Эхе»: ситуация ужасна тем, что в ней нет никакой логики. Ни малейшей выгоды для России – просто тупая и слепая месть. После нас – хоть потоп, неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа.

Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции.

Нынешняя власть – это не только война, это еще и стена, которой мир отгораживается от нас.