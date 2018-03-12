Судьба Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат.

По словам Тугендхата, соответствующее заявление может быть сделано в понедельник, 12 марта, после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут представлены последние данные расследования. Парламентарий уточнил, что отравление Скрипаля похоже на попытку убийства, сделанную с одобрения российских властей.

Как утверждает источник The Times в правительстве, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания. Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и могут быть связаны с Кремлем.

О готовности британского правительства объявить о новых санкциях против России в связи с этим отравлением пишет и The Financial Times. Наиболее жестко за финансовые и другие ограничения в отношении России выступают глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр обороны Гэвин Уильямсон.

Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон консультируется с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Ситуацию обсуждают правозащитник Сергей Григорьянц, общественный деятель, публицист Александр Гольдфарб.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

Владимир Кара-Мурза-старший: Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента.

Британская полиция определила более 200 свидетелей и анализирует свыше 240 улик, связанных с делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб и его дочери. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии. Следы нервно-паралитического вещества обнаружены в ресторане, где они обедали неделю назад.

Подробности - в репортаже агентства Reuters. Рассказывает Сергей Берец.

Корреспондент: Более 200 свидетелей и свыше 240 улик имеются в распоряжении британской полиции, проводящей расследование по делу об отравлении 4 марта в Солсбери бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Оба уже неделю находятся реанимации. Установлено, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Какого именно - пока не сообщается. В субботу стало известно, что следы этой субстанции обнаружены в ресторане Zizzi, где отец и дочь обедали в день отравления. Эмбер Радд, глава Home Office (МВД) Великобритании, заявила, что состояние пострадавших весьма тяжелое, но стабильное.

Военнослужащие подразделений химической и радиологической защиты продолжают работу в различных местах Солсбери, связанных с расследованием по делу об отравлении Скрипалей. Армейские тягачи вывезли из города карету "скорой помощи" и полицейский автомобиль, предположительно, подвергшиеся заражению.

Случай со Скрипалем напомнил историю бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он получил смертельную дозу радиоактивного полония в Лондоне в 2006 году. По версии британского следствия, за убийством Литвиненко стоят российские власти.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его страна готова оказать помощь следствию, если поступит соответствующее обращение.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Если есть заинтересованность в нашем содействии тому или иному расследованию, будь то отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в дела Соединенных Штатов в ходе предвыборной кампании, будь то любые другие вопросы... Если нужна, действительно нужна, искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные.

Корреспондент: В пятницу Эмбер Радд также встретилась с полицейским сержантом Ником Бейли. Прибыв по службе на место происшествия, он подвергся воздействию того же вещества, что и Скрипаль. Бейли находится в больнице, его состояние серьезное, но он уже способен говорить.

Всего медицинская помощь в связи с данным делом оказана 21 человеку.

Владимир Кара-Мурза-старший: Ситуацию мы обсуждаем с правозащитником Сергеем Григорьянцем, основателем фонда "Гласность".

Сергей, укладывается ли в логику действий российских спецслужб убрать человека, которого только что выпустили из российской тюрьмы?

Сергей Григорьянц: Есть простейшее объяснение. Сегодня по каналу "Россия 1", естественно, все это комментировал самый опытный человек в этой области - Луговой, депутат Государственной Думы, который обвиняется в предыдущем убийстве. И он прямо сказал формулу, которую мы с вами не можем забыть: "Весь мир ненавидит Россию и противостоит России, а убийство Скрипаля – это только деталь в гигантском международном замысле против России". Это совершенно сталинская формула, когда расправлялись со всеми перебежчиками, с людьми, не желающими вернуться в Россию, и в первую очередь связанными с русской разведкой.

Но есть более отвратительная, вполне современная и страшная вероятность. Как раз в эти дни Путин все время говорил о российских ракетах, о российском ядерном оружии, которое может уничтожить все что угодно и кого угодно. И в интервью с Владимиром Соловьевым он как бы пробросил такую мысль: "Конечно, это будет значить уничтожение всего человечества. А зачем нам человечество, если в нем не будет России?".

Ну, понятно, что против России никто в мире особенно не выступает, а выступают против режима Путина. То есть он как бы объявляет заложниками своей безопасности и все население России, и весь мир. И может быть, это довольно наглое и, по-видимому, все-таки торопливое, судя по некоторой откровенности, убийство Скрипаля связано именно с уверенностью Путина в том, что теперь он уже всех в мире и в России запугал так, что можно делать все что угодно, что можно и убивать, и уже никто не посмеет возражать или как-то на это реагировать. А это уже просто безумие.

Владимир Кара-Мурза-старший: С нами на связь вышел общественный деятель и публицист Александр Гольдфарб.

Александр, насколько вероятной вам кажется версия о том, что семью Скрипалей продолжает и за границей преследовать ФСБ?

Александр Гольдфарб: По-моему, это совершенно очевидно. Хотя доказательств пока еще не было представлено, но тот факт, что премьер-министр Тереза Мэй сегодня заявила, что, по всей вероятности, приказ исходит из Москвы, - для меня это стопроцентная гарантия.

Дело в том, что в "деле Литвиненко", которым я много занимался, в течение десяти лет английские власти делали вид, что они не знают о роли Российского государства. И только после решения суда они вынуждены были это признать. Хотя как они сами потом заявили, они знали это с первого дня. Так что они всегда стараются быть осторожными в такого рода заявлениях, чем свидетельствуют факты.

Три дня назад я говорил, что у меня есть подозрение, что за этим стоит Россия, потому что больше некому, а сейчас это практически подтверждено официально.

Владимир Кара-Мурза-старший: А почему Россия изменила так удачно зарекомендовавшему себя полонию? Или она просто заметает следы?

Александр Гольдфарб: Дело в том, что полоний можно было использовать один раз. И его использовали в надежде, что его никто не обнаружит. А после того как его обнаружили, теперь уже все контртеррористические подразделения Великобритании уж точно настроены на полоний, и они бы обнаружили его в течение 10 минут. Мне кажется, что дело в этом.

И я думаю, что в какой-то мере эта история связана с апробированием нового орудия убийства. Так что в этом нет ничего удивительного. Но дело в том, что, как и в случае с полонием, сегодня заявляется, что тот самый нервно-паралитический яд, который был в данном случае задействован, он имеется в арсенале всего лишь нескольких государств.

Сергей Григорьянц: Я согласен с тем, что, конечно, полоний использовать еще раз было бы в Великобритании не с руки. Хотя в России он использовался и раньше. Причем он использовался в сейчас уже забытом, а на самом деле поразительном по своей наглости убийстве банкира Ивана Кивелиди. Полонием была смазана телефонная трубка. Умер и Иван, и умерла его секретарша, которая потом взяла телефонную трубку. И во всем этом было особенно дико то, что пользоваться полонием можно только в специальных перчатках, в специальной одежде, а все это происходило в Кремле. И вот как происходило якобы тайное убийство Кивелиди в кабинете в Кремле, до сих пор остается необъясненным. А Кивелиди как раз боролся против той структуры владычества - КГБ, которая создавалась активно в России.

Владимир Кара-Мурза-старший: А на этот раз Москва будет жестче себя вести по отношению к Великобритании, а Великобритания – к Москве? То есть этот конфликт зайдет дальше, чем памятный случай с полонием?

Александр Гольдфарб: Москве куда уж жестче!.. Они сделали из убийцы Литвиненко национального героя. Я имею в виду Лугового. Путин дал ему награду государственную "За заслуги перед Отечеством". И сейчас он является одним из ключевых депутатов Госдумы. Поэтому в отношении убийц жестче вести себя трудно. А в отношении англичан - то же самое. Тот факт, что они совершили еще одно покушение такого рода, говорит о том, что Москва особенно не заморачивается возможной реакцией.

Что касается англичан, то англичане на это напрашивались, я считаю. Потому что после "дела Литвиненко" они с первого дня знали, что за этим стоит Россия, и они в этом признались 10 лет спустя. Но в течение 10 лет правительство Ее Величества делало все от него зависящее, чтобы замять это дело, чтобы помешать Марине Литвиненко через суд добиться раскрытия правды. И как недавно писали в газетах, министры правительства Кэмерона говорили частным образом журналистам: "Отношения с Россией нам важнее, чем судьба какого-то одного человека". Поэтому они на это напрашивались, и они это получили.

Сейчас идут жесткие заявления, они гораздо жестче, чем заявления во времена Литвиненко. Ну, посмотрим, какими делами закончатся эти заявления. Как минимум они должны были бы отозвать посла из Москвы, что в свое время мы просили в отношении "дела Литвиненко". Но ничего такого не было. Посмотрим, что будет сейчас.

Англия вполне может делать официальные заявления, что она не признает результаты выборов Путина, которые состоятся через неделю. Всему миру понятно, что эти выборы нелегитимные, что Путин их фальсифицирует, что два главных соперника Путина сняты с выборов: Немцов – путем убийства, Навальный – путем отстранения от голосования. Поэтому было бы вполне разумно правительству, которое считает себя частью цивилизованного мира, назвать вещи своими именами, а именно – не признать легитимность этих выборов. И это был бы адекватный ответ.