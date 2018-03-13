"Ультиматум англичанки": соцсети об обвинениях России

Ухудшением отношений с Западом уже давно в России никого не удивишь, но последние дни привнесли новый виток эскалации.

Тереза Мэй заявила в Парламенте о причастности России - прямой или косвенной - к попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля. По данным британских спецслужб, Скрипаля пытались отравить созданным в СССР нервно-паралитическим газом "Новичок".

Григорий Голосов:

Английский язык обогатился еще одним словом русского происхождения: к компанию к "спутнику" и "погрому" пришел "новичок". Пока дело идет к тому, что приживется.

Александр Рыклин:

Мне еще кажется, что специального наказания заслуживают люди, придумавшие для нервно-паралитического боевого вещества название "Новичок"...

Не удивлюсь, если ту самую ракету на ядерном пару они назовут "Светлячок"...

Николай Полозов:

Полоний, мельдоний, кокаин, novichok... Мне кажется или злоупотребление веществами наконец окончательно погубит пациента?

Роман Доброхотов:

Я прямо предчувствую как конспирологи сейчас начнут говорить - ну конечно это провокация против России, ведь не могут же в Кремле быть такими идиотами чтобы так глупо подставиться, да еще и накануне Чемпионата мира, и после всей этой шумихи с Литвиненко именно в Англии использовать вещество с четким русским следом, да еще и чтобы столько человек при этом пострадало. Но нет, они именно такие идиоты! И это самое страшное.

Роман Попков:

Мне конечно очень нравятся вот эти все высказывания в духе "Да ну, зачем чекистам было травить этого Скрипаля, он же давно отработанный материал, к тому же сейчас такая ситуация международная сложная, они же там не идиоты".

Есть такая категория - типа "хладнокровные разумные критики", "без демшизы", ага.

Когда сбили "Боинг", они говорили: "Да ну, что они, сумасшедшие что ли, враги себе что ли, такое делать". Когда убили оппозиционера Юру Червочкина в декабре 2007 года, говорили: "Да ну, кому нужна эта оппозиция и эта НБП, да еще в канун выборов". Когда отравили Литвиненко в 2006-м, говорили: "Кому нужен этот Литвиненко, они же не идиоты с радиоактивным оружием по Лондону бегать за каким-то давно уже бесполезным отставником".

Из года в год список преступлений Кремля все длиннее, а доводы все равно не меняются.

Борис Акунин:

Что мне кажется самым примечательным в истории, которая приключилась в Солсбери?

Какая-то поразительная небрежность исполнения. Мало ли в Англии скоропостижно умирает неприятных для путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим количеством пострадавших.

Лично мне представляется, что именно в этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.

Зачем, спросите вы?

Ну, во-первых, всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних Russian oligarchs, благополучателей режима, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.

Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.

То, что многие – чуть ли не большинство – привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.

В общем, такая версия представляется мне наиболее правдоподобной.

Кирилл Гончаров:

Похоже, ситуация с убийством Скрипаля может стать катализатором к очень большим последствиям. Санкции к RT и отказ от посещения ЧМ по футболу - это самый мягкий сценарий. Нынешние власти РФ и Великобритании не готовы к решению задач такой сложности, боюсь, обе стороны будут действовать радикально.

Анатолий Несмиян:

Судя по всему, на этой неделе Россия получит ряд чувствительных ударов на международной арене. Во-первых (и это уже практически предрешено) - от Англии. Ультиматум Мэй вынесен в такой форме, которая исключает возможность решения проблемы относительно мирно, российский МИД на него уже ответил, и в весьма резком ключе.

Аркадий Дубнов:

Ультиматум, который поставила Москве пару часов назад "англичанка", потребовав до вечера 13 марта дать ответ на вопросы в связи с отравлением в Лондоне экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, ставит Кремль в ситуацию цугцванга. После несуразных ответов, данных мидовской mademoiselle Захаровой, а в особенности Дм. Песковым с его "пургой" про то, что это все "упражнения британских СМИ", а главное, - небрежного замечания самого президента, что пусть они(британцы)"сами сначала разберутся с отравлением", реакция на ультиматум выглядит прогнозируемой, - только на повышение градуса противостояния с "англичанкой", которая, конечно же, "опять гадит".

Однако, "бумагу", которую Путин на днях через NBC так просил американцев ему прислать, получена именно от этой самой англичанки.

Олег Козырев:

Нужно осознать, что убийства врагов российских спецслужб зарубежом все чаще происходят не в форме "укол зонтиком", а в форме терактов. С обильным поражением не только родных и близких "врага", но и полицейских, прохожих, врачей - всех, кто ненароком оказался в зоне поражения. Кстати заодно и создается эта зона поражения - где ядом, где радиоактивностью, где и тем и другим.

Нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать, что на теракты ни одна страна в мире не может не реагировать.

Николай Храмов:

Да уж, химическая атака против Великобритании - это вам не моча с мельдонием. Британская пресса анализирует, каким может быть ответ Лондона после того, как во вторник вечером истечет срок, отпущенный Кремлю на написание объяснительной. Этот ответ будет играть такую же роль для безопасности Британии и ее позиции в мире, как в свое время Фолклендская война - такое мнение, высказанное политическим обозревателем Sky News, судя по всему, разделяется там едва ли не всеми.

Ясно и другое: ответ - каким бы он ни был - будет совместным ответом Британии и ее союзников. Макрон еще несколько часов назад заявил, что Франция будет участвовать в ответных действиях Лондона. А буквально несколько минут назад "ответные меры" Путину пообщела и Рекс Тиллерсон.

Смешно в этой связи читать наших диванных политологов, рассуждающих о возможной "войне с Англией". "Войны с Англией", дорогие мои, быть не может в принципе. Если до этого дойдет дело, то это будет война с НАТО.

А чем она кончится - смещением, арестом и судом, как это было с Леопольдо Галтьери после того, как британская армия совершила с аргентинской на Фолклендах именно то, что у россиянцев принято изображать на бамперах автомобилей, или же по-простому - канализационным коллектором и ломом в жопе, как это было еще с одним организатором акта государственного терроризма в небе над Британией - конечно, интересно.

Пётр Милованов:

Последняя "горячая" война между Россией и Англией была 160 лет. Россия оказалась в изоляции и никто за нее не вступился. Англия же была в коалиции с Францией и Портой.

В ходе войны Император России умер, а его приемник начал проводить реформы.

Борис Фель:

Те, кто заслали Новичка на Остров, вряд ли этого хотели, но устроили классический мировой кризис без хорошего выхода.

Никто в Москве не может дать слабину и уступить, потому что тут же кончит, как и несчастный Скрыпаль.

Лондон ошарашен, поражен, и у Мэй просто нет никакого хода: сольется - уйдет в отставку.

Даже в Берлине и даже те, кто еще вчера был готов "понимать Путина" любыми порциями, не способен сегодня поверить в то, что химическую атаку в Солсбери устроили сами британцы исключительно для того, чтоб подпортить российские выборы. А никаких других " разумных объяснений" Москва вот уже третьи сутки не дает.

Париж, Вашингтон, Варшава на максимальном уровне демонстрируют полную поддержку Лондона. Меркель этого еще не сделала, но в понедельник она наконец выиграла свою полугодовую войну за правительство и имела право на выдох. Завтра, я не сомневаюсь, Берлин присоединится.

Так что дела в Европе плохи. Почти во всем, кроме одного. Москва может сделать то, что не удалось и не может удастся никому в мире: она сплотит Британию и объединит Остров с Европой. В тяжелые времена люди не стремятся остаться одни, все наоборот: беда и опасность толкают людей друг к другу.

Британцы проголосовали за Брексит, когда ни политические, ни военные преимущества Союза их не вдохновляли.

Как сказал мне тогда один лондонский русский: У Британии нет столь опасных врагов, чтоб иметь против них таких дорогостоящих союзников.

Кажется, теперь эта формула теряет свою элегантность: российская угроза реально нависает над Брекситом.

И это - единственная хорошая новость...

Сергей Медведев:

Да, это хуже Боинга, потому что на дворе не 2014й, а 2018й, и уже был Донбасс, и гражданские жертвы в Сирии, и американские выборы, и сочинский допинг, и ядерный шантаж, и про Путина больше нет никаких иллюзий, И это не теракт над территорией третьей страны, а военное нападение на территории страны-члена НАТО, как это квалифицировал британский парламент.

И, как и с убийством Немцова, сейчас совершенно все равно, заказывал Путин это покушение или его подставили некие силы, идущие на обострение, -- это произошло в рамках системы и логики, им созданной, и ему отвечать.

Потому что это не суд, где будут терпеливо ждать доказательств и выслушивать мнения сторон, а политика, где все основано на доверии, и где решения надо принимать моментально. Доверие к Путину сейчас глубоко в отрицательных значениях, решения будут приняты в течение одного-двух дней, и вопрос о виновности России, похоже, уже решен.

Похоже, мы влипли в очень плохую историю с совершенно неясными перспективами. Ты этого хотел, Жорж Данден. Четвертый срок Путина начался на пять дней раньше намеченного.

Леонид Гозман:

А ведь Слободан Милошевич был искренне убежден, что до Гааги не дойдет.

На это довольно резонно отвечают, что Путин не Милошевич.

Кирилл Шулика:

Когда Путину предрекают судьбу Милошевича или Каддафи забывают одну вещь - он возглавляет ядерную державу. Более того, сам Путин считает это одним из главных аргументов в свою пользу и в пользу того, что он заставит мир считаться с собой.

Поэтому тут корректно будет сравнение не с Милошевичем, а с династией Кимов и то оно будет не совсем корректным, учитывая, что бомба у них появилась недавно. Тоже сравнение будет хромать, но можно вспомнить режим аятолл в Иране. Ужасный и весьма надоедливы для мира режим. И что? Ему что-то угрожает?

Ровно поэтому никакой Гааги не будет. Действующий глава ядерной державы туда даже в теории не может попасть. Отставным же я его, откровенно говоря, не представляю, особенно на фоне разговоров о том, что у него гены получше, чем у нас с вами.

О возможных санкциях против России Тереза Мэй должна заявить позже (возможно, сегодня), но примерные варианты у публики уже есть.

Ирек Муртазин:

Сказав А Тереза Мэй, видимо, будет вынуждена сказать и Б.... Например, бйкотировать чемпионат мира по футболу, выслать дипломатов или отменить визы русским олигархам.

Валерий Соловей:

Кажется, у сборной России появляется шанс стать чемпионом мира по футболу

В связи с неявкой других команд. Или сыграть в финале с сербами.

Андрей Гаврилов:

"Речь идет о незаконном применении силы российским государством против Соединенного Королевства", - заявила Мэй. В среду она вновь выступит в парламенте и объявит об ответных мерах в отношении России. По ее словам, Британия готова к самым серьезным шагам.

- "Мы отнимем сладкое у нехороших богатых русских и не приедем играть в мячик" - решительно сказала премьер министр Великобритании.

Альфред Кох:

Интересно, когда завтра Москва пошлёт Терезу Мэй на три буквы, как она будет реагировать?

Не иначе сообщит, что кроме принца Уильяма ещё и принц Гарри не поедет на чемпионат мира по футболу... Или уже замахнётся на самого принца Чарльза?

Глеб Морев:

Все говорят про жесткий ответ Мэй. Жёсткий ответ был бы, если бы, например, депутата Лугового положили в чемодан в Москве и вынули в Лондоне.

Илья Шуманов:

Я думаю, что выводы вы сделаете самостоятельно.

1. Согласно данным Transparency International UK стоимость лондонской недвижимости приобретенной лицами несущими высокие риски отмывания денег составляет £4.2 млрд (£4.4 млрд - вся Великобритания). £940 млн из £4.4 млрд связана с россиянами.

2. По данным National Crime Agency незаконные финансовые потоки (криминальные и коррупционные) попадающие в Великобританию ежегодно могут составлять «до нескольких сотен млрд фунтов».

3. Лондонская недвижимость - является популярной категорией имущества для российских инвестиций, в 2013 Knight Frank определило россиян, как самых активных покупателей лондонской недвижимости в Лондоне, стоимостью более £1 млн. Чуть позже выяснилось, что российские инвесторы прежде всего выбирают в качестве инвестиционных точек притяжения в Лондоне: районы Клэ́пхэм,

Ислингтон и Пимлико. Российские инвестиции в недвижимость в этих районах Лондона выросли с 2% до 11% в промежуток между 2014 по 2015 гг.

4. Как минимум £729 млн было инвестировано россиянами в Великобританию через систему "золотых виз" [Tier 1 (Investor) visa scheme]. в 2015 году россияне стали вторыми по количеству новых резидентов Великобритании получивших такой статус через инвестиционную программу Tier 1 Golden Visa Programme (23.2% от общего количества выданных).

Алексей Навальный:

Все эти рассуждения имеют смысл, только если причастность России к покушению на Скрипаля и его дочь будет доказана. Но давайте предположим, что доказана.

Дальше есть два варианта развития событий.

1) По сценарию Путина.

2) И по сценарию, который Путину неприятен.



Чего хотел бы добиться Путин от британских властей?

- запрета на вещание RT

- неприезда представителей британского начальства на ЧМ. Неприезд сборной - тоже окей

- выделение дополнительной помощи Украине

- "согласование позиции с НАТО"

и прочей ерунде, которая ни на что не повлияет, но даст возможность выпустить ещё три сезона сериала "Посмотрите как Запад ущемляет и третирует Матушку Россию. Они даже наш телеканал блокируют, а ещё нас демократии учат"



Неприятный сценарий для Путина заключается в том, что англичане наконец-то вытурят из своей страны с десяток наших чиновников и олигархов с их семьями и деньгами. И тут есть три ключевые фамилии: Абрамович, Усманов, Шувалов.

Плюс начнут реально использовать свой замечательный The Bribery Act против наших жуликов (см. дело "Дерипаска и Приходько на яхте")

Самое интересное, что подобный сценарий будет ещё и в России воспринят на ура. Оппозицией с ликованием. Лоялистами - со скрытым злорадством.



Однако, к сожалению, весь наш опыт наблюдения за подобными ситуациями показывает, что Британия пойдёт по первому пути и сделает ровно то, что и было запланировано теми, кто готовил это убийство.



Они запретят RT, а мы им в ответ запретим BBC. Ну и все такое прочее.

Огромное и коррумпированное лобби английских банкиров и адвокатов не даст нарушить покой российских олигархов и чиновников, обосновавшихся в Лондоне.

Глеб Черкасов:

Так, ну а по событиям двух последних и двух следующих дней -премьер-министр будет таким же как собирались или чего-то поменяется.

Кирилл Лятс:

Английская история может изменить планы. Реформы подождут, грефы и кудрины тоже. Нужно будет сформировать правительство военного времени. С премьером Чемезовым, например, или Нарышкиным. Да. Скорее Нарышкин. Из дворян, но характер нордический, предан НСДАП...

Алексей Табалов:

Я тоже склоняюсь к тому, что Путин выберет жесткий вариант для сохранения себя во власти. Он уже и так перессорился со всем миром, поэтому терять ему кроме самого себя нечего. А это значит, что после выборов начнётся завинчивание гаек и усилятся репрессии против оппозиции и инакомыслящих. Последним необходимо уже сейчас озаботиться получением европейских и американских виз на случай срочной эвакуации.

Дмитрий Ольшанский:

Кто отравил Скрипаля - неинтересно.

То есть интересно, но только для будущих шпионских фильмов и романов.

А хорошая новость состоит в том, что безотносительно авторства этого мрачного мероприятия Россия становится еще намного хуже в глазах всех тех людей, всех тех структур и стран, дружба с которыми для нас - самый главный яд.

Чем крепче ссора между местными и западными чиновниками, чем меньше миллиардеров и начальников могут счастливо жить на два дома, и чем сложнее будет организовать очередное гнусное "примирение" (устроенное, как всегда, так, что мы им должны все, а они нам - ничего), - тем лучше для родины и русского человека.

Россия становится нужной "своему" государству только в том случае, если за ее пределами выгодополучателям этого государства ловить нечего.

Или, вспоминая отличный заголовок одного рассказа:

Рожать придется дома.

Елизавета Осетинская:

То есть реально этого чувака с семьей чуть не грохнули, чтобы построить железный занавес с Англией, все деньги и олигархат оттуда вернуть, а бибиси запретить? Ну дела. А какие ещё есть увлекательные версии?



Мария Захарова без особого стеснения назвала заседание британского парламента "цирковым шоу".

Есть и другие занятные комментарии.

Юрий Маловерьян:

ИНТЕРФАКС - Россия уничтожила запасы химоружия и выполняет все международные обязательства, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров /.../ - И когда мы заявили об уничтожении (химоружия - ИФ), значит, так оно и было. Наш президент никогда не врал, это все знают", - сказал сенатор.

Наверное, это последнее, про президента, он добавил для убедительности. Человек хотел как лучше.

Но это официальные лица. А ведь есть что почитать и послушать у лиц полуофициальных или неофициальных вовсе.

​

Ольга Туханина:

Диффамация России западными политиками и прессой достигла, похоже, уровня уголовной истерики с постоянной самонакруткой, разрыванием тельняшек на груди, воплями "держите меня семеро!"

Проблема в том, что если визави урки не пугается и не просит пощады, если не реагирует на пену у губ, то на тельняшке останавливаться никак нельзя. Надо что-то делать. Переходить к стадии два, потом три.

Окружающие иначе не поймут.

Разрыв дипотношений? Отключение от СВИФТ? Арест активов? Внесение в списки всех 146-ти миллионов российских граждан? Публикация протоколов русских мудрецов?

Дальше что?

Абсолютное зло тем и характерно, что абсолютно. Абсолютнее уже не станет.

Ладно, хорошо. Допустим. Это мы сбиваем, травим, геноцидим, бомбим и хохочем. Но делать-то с нами что? Людям доброй воли.

Серьезный вопрос.

Вот вы объявили, что мы пытались убить подданного Её Величества, а, тем самым, напали на всю Великобританию.

И?

Пётр Шкуматов:

Читаю про чувака, которого типа "кровавое КГБ" отравило ядом под названием "Novichok" и, вместо того, чтобы ужаснуться, хочется смеяться. Особенно на том месте, как англичане быстро определили тип редчайшего секретного яда, а рядом (О ЧУДО!) оказалась лаборатория, в которой был антидот именно для таких случаев. Хэппи энд, короче.

Я смотрю, на сценаристах экономят не только наши, но и англичане. Совсем обленились. Оскара им не видать.

Егор Холмогоров:

И еще характерно в свете всего этого, что вся британская кинопродукция последнего времени - Темные времена, Макмафия, и прочее выстраивается в одну линию.

Русские - злобные убийцы, мафия и кагебешники.

Британия в опасносте, но мы не сдадимся и не капитулируем несмотря на призывы всяких соглашателей к переговорам...

Владимир Корнилов:

С утра читаю британские газеты. Читаю, читаю, читаю... А статьи о «страшных русских» не кончаются и не кончаются.

Поскольку хорошо изучал СМИ Британии и былых времён, смею утверждать, что большего ада о России в них не было никогда. Ни во времена Крымской войны, ни во времена Керзона, ни во времена Чемберлена, ни во время скандала с отравлением Литвиненко.

Максим Дбар:

Если вы считаете, что творящуюся на федеральных каналах вакханалию невозможно смотреть, то это вы не видели Сергея Маркова, дающего комментарии Би-Би-Си на английском. "Документы, дайте нам документы, а не это пропагандистское бла-бла-бла!" - в привычном для него слегка припадочном стиле с узнаваемыми интонациями Мутко кричит Марков на ведущих. И тут, конечно, даже те, кто до этого совершенно не верил в причастность Кремля к покушению на Скрипаля, понимают всю глубину своего заблуждения. То есть, да, пропаганда, конечно, работает, хотя и не так как задумывалось, но глаза после этого зрелища еще какое-то время болят

Дмитрий Соколов-Митрич:

Не знаю, как вас, а меня все эти английские маневры убеждают лишь в том, что количество наивных людей и безответственных политиков - величина постоянная и неизменная в любой точке планеты.

К счастью, эти безответственные политики еще и глупы. Потому что если бы они оставили Россию в покое, то добились бы гораздо большего. Без внешнего воздействия в любом государстве активизируется внутренняя повестка, общество накапливает претензии к собственным властям. На фоне же вот таких наездов даже у многих противников режима возникает подозрение, что не будь у России В.В.Путина со всеми его "Кинжалами", торчать нам всем в той же пробирке, в которой уже давно торчит Ирак. С такой "вражеской пропагандой" уже и своя не нужна.

Роман Могучий:

Сколько агентов и полезных идиотов расчехлили в России — рассказывать, что отечественные спецслужбы никогда никого не могут отравить.

Британцам бы рассказывали, нам-то зачем.

Алексей Рощин:

Совершенно дивную реакцию на последовавшее вчера обвинение России в государственном терроризме проявляет наше, как бы это сказать мягко, народонаселение. Степень инфантилизма какая-то абсолютно невероятная - то есть люди ВООБЩЕ ничего не понимают. Знай себе гугукают, бобочат и привычно писаются в штанишки. Как говорила в свое время Марина Цветаева - "вина черни не в том, что она не знает - а в том, что она не желает знать".

Хотя, казалось бы, даже секундного размышления достаточно, чтобы понять, что дело-то нешуточное. Во всяком случае, кривляться-то уж точно не стоит. Но куда там! Опять следует набившее оскомину "а вы докажите!", "нет у вас приемов против Кости Сапрыкина", "ха-ха-ха, можем повторить" и подобный бред, навязший в зубах еще со времен сбитого "Боинга".

Откуда это коллективное помешательство? Откуда уверенность, что гадить безнаказанно можно ВСЕМ, и ничего за это не будет?

А уверенности на самом деле никакой нет. Есть другое - полное, незамутненное сознание, что "мы здесь ни при чем". Таким вот диковинным образом преломляется то самое ОТЧУЖДЕНИЕ жителей от системы власти - "мы сами по себе, ОНИ - сами по себе". Российским "гражданам" в самом деле невозможно объяснить, что они в ответе за действия собственного государства.

Сергей Талк:

Знаете ли вы, что у артиста Вячеслава Тихонова на левой руке была наколка "СЛАВА"? По молодости сделал. Представляете, сидит Штирлиц на совещании у Гиммлера, а у него на руке наколка на русском языке! Вот приблизительно так же сейчас выглядит российская администрация в связи с английским отравлением. Только теперь написано "ВОВА". "Нет, не травили. Век свободы не видать!"

Виктор Корб:

Путин ответил Мэй еще до того, как она публично задала ему вопрос-ультиматум. Ответил в присущей ему хамской манере. Так что теперь шарик завис на стороне Запада. И, судя по всему, завис надолго, учитывая то, насколько сильно его нынешние лидеры отличаются от Тэтчер и Рейгана...

Алексей Шабуров:

Боинг? Это не мы.

Выборы в США? Это не мы.

Отравления в Британии? Это не мы.

Допинг? Это не мы.

ЧВК в Сирии? Это не мы.

Кокаин в посольстве? Это не мы.

ДНР и ЛНР? Это не мы.

Крым? Это не мы. (Потом оказалось, что мы).

Фраза "Это не мы" достойна того, чтобы стать девизом на государственном гербе РФ.

Дмитрий Гудков:

Как самым лучшим образом признаться в преступлении? В ответ на требование алиби ответить «Сам дурак». Ровно это сейчас Россия и сделала. Британия после покушения на Скрипаля задала конкретные вопросы о ядовитом газе, оставив даже лазейку: мол, газ ваш, но «утек», бывает.

Вместо того, чтобы этой лазейкой воспользоваться, МИД стал «остроумно» быковать: «Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие – про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны». «Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?»

Не хватает только угрозы запулить по Букингемскому дворцу ракетой «Володя» в знак наших мирных намерений.

А главное, тактика всегда одна: помните покойного Чуркина в ООН, единственного, кто голосовал против расследования по сбитому над Донбассом «Боингу»?

Так что был бы здесь Порфирий Петрович, вышел бы сейчас с коронной репликой: «Вы и убили-с».