Бывшего главу МУРа Трутнева арестовали по делу о взятке

Бывший глава Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Виктор Трутнева арестован по подозрению в посредничестве при получении взятки. Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, Трутнев причастен к вымогательству денег у руководителя "Научно-исследовательского технологического института им. П. И. Снегирева", производящего взрыватели для боеприпасов.

С начала года у Трутнева дома провели обыск, его несколько раз допрашивали. Затем следователи предъявили ему обвинение. В Московском военном гарнизонном суде заявили, что ходатайство об аресте Трутнева поступило в начале марта.

Также по этому делу проходят пять бывших сотрудников Федеральной службы безопасности России. За несколько миллионов рублей они обещали скрыть нарушения, якобы обнаруженные в ходе проверки предприятия. После задержания они дали показания на Трутнева, который, по их словам, был посредником при передаче денег.

Трутнев возглавлял Московский уголовный розыск с 2001-го по 2003-й год. После этого он занимал пост главы УВД Северо-Восточного округа, а в 2011 году был освобожден от должности указом президента.