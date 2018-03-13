Министр обороны США Мэттис прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Министр обороны США Джим Мэттис прибыл в Кабул с необъявленным визитом, чтобы подвести итоги боевой операции и перспективы привлечения талибов к мирным переговорам с афганским правительством. Визит, начавшийся 13 марта, о котором не было объявлено заранее по соображениям безопасности, направлен на то, чтобы укрепить позиции США в войне, продолжающейся уже 16 лет.

Перед тем как приземлиться в столице Афганистана, Мэттис заявил журналистам, что Соединенные Штаты видят признаки интереса со стороны талибов к переговорам. Он добавил, что эти признаки отмечаются несколько месяцев. "Есть интерес, который мы заметили со стороны талибов", – сказал Мэттис.

У Мэттиса запланированы встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и американскими военными, включая генерала Джона Николсона, главнокомандующего США в Афганистане. 28 февраля Гани предложил разрешить талибам создать политическую партию и сказал, что будет работать над устранением санкций в отношении группировки боевиков, а также создавать другие стимулы, если талибы пойдут на мирные переговоры с правительством.

В свою очередь, по оценке министра, боевики должны признать правительство в Кабуле и уважать верховенство закона. Но талибы до сих пор исключали прямые переговоры с прозападным правительством, которое, по их словам, является незаконным. Группировка настаивала на том, что будет вести переговоры только с Соединенными Штатами, которые она называет "иностранными оккупационными силами". Талибы также утверждают, что силы НАТО должны уйти до того, как начнутся переговоры.