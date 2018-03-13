В Севастополе активиста при задержании избивали и душили

Задержанный 1 марта в Севастополе левый активист Алексей Шестакович после освобождения из изолятора временного содержания в городе Бахчисарае рассказал о пытках, которым подвергся во время задержания.

По его словам, во время обыска сотрудник спецподразделения ФСБ "Альфа" бил его в нос. Когда у него нашли черно-красный, анархистский платок активист получил удар в грудь. После обыска Шестаковичу надели на голову пакет и в таком виде, заломав руки, вывели из дома. В автобусе уже повалили на пол, зажали пакет, воздух кончился, активист стал задыхаться. Шестаковичу, по его словам, поднимали сзади руки за наручникии требовали кричать "Я животное!". Когда он кричал, его отпускали. Активист рассказал, что его били по голове и ходили по нему, когда он лежал на полу микроавтобуса. В отделе полиции на него составили протокол задержания, куда внесли его заявления о пытках.

Алексей Шестакович был арестован на 11 суток за опубликованные у него на странице ВКонтакте аудиозаписи "Убивай космонавтов" и "Синагога" группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля", включенных в список экстремистских материалов Минюста России. Адвоката ему не предоставили, сразу после суда отправили в ИВС Бахчисарая.

Первоначально обыск у Шестаковича и еще пяти активистов в Севастополе и Симферополе проводился в рамках расследования дела активиста из Евпатории Евгения Каракашева, арестованного по обвинению в терроризме. Сами активисты связывают давление правоохранительных органов с предстоящими выборами президента России и публичными заявлениями анархистов игнорировать участие в них.