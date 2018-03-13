США отмечают "разрушительную роль" России на Балканах

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл отметил "всё более разрушительную роль Москвы на Балканах" и заявил, что Россия подрывает демократию в регионе.

Об этом помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии заявил, выступая 12 марта в Приштине, после переговоров с президентом Косова Хашимом Тачи. "Мы видим, что Россия играет все более разрушительную роль на большей части Балкан в распространении дезинформации, подрыве демократических институтов", – сказал Митчелл. "Мы четко говорили на переговорах с россиянами, что это ни в их интересах, ни в интересах этого региона", – добавил он.

Митчелл также призвал Косово продвигать процесс нормализации отношений с Сербией и как можно скорее решить вопрос о демаркации границы с Черногорией. Митчелл был в Приштине на первом этапе регионального турне, которое включает остановки в странах-кандидатах в ЕС Македонии и Сербии 13–14 марта.

На прошлой неделе верховный командующий США в Европе предупредил, что регион сталкивается с растущим скрытым и открытым давлением со стороны России и что Вашингтону и НАТО необходимо сделать больше, чтобы не допустить дестабилизации региона.

"Область, о которой я беспокоюсь сегодня, – это на самом деле Балканы", – заявил 8 марта генерал армии Кертис Скапарротти в сенатском комитете. "Россия работает на Балканах, а мы отчасти отвлеклись от этого района", – отметил он.