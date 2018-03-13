В НИИ, где разработали яд "Новичок", отказались от комментариев

В Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии отказались комментировать сообщения о том, что этим учреждением еще в советские времена был разработан нервно-паралитический газ "Новичок", которым в Великобритании были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В приемной директора НИИ Интерфаксу сообщили, что на предприятии действуют режим секретности и информацию СМИ не комментируют.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что, по мнению следователей, против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитическое вещество военного происхождения, разработанное в СССР. Оно известно под названием "Новичок". В этой связи Мэй отметила, что возможны только два варианта развития событий: либо Россия применила против Великобритании боевое отравляющее вещество, либо Москва настолько плохо контролирует свои военные разработки, что они попали в третьи руки.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" являются сильнейшим химическим оружием в мире. Оно было создано в конце 1980-х годов. "Новичок" отличает высокая отравляющая способность и возможность использования в сверхмалых дозах и при близких контактах. В "боевое состояние" оно приводится непосредственно перед применением. Утверждается, что приготовить "Новичок" можно из обычных химикатов, используемых на заводах по производству удобрений и пестицидов. Вещество может использоваться как газ, так и в жидкой форме.

Один из разработчиков "Новичка", эмигрировавший впоследствии в США Виль Мирзаянов, заявил, что Россия является единственной страной, способной производить и развертывать такое мощное нервно-паралитическое вещество, и предупредил, что могут быть новые пострадавшие с симптомами отравления "Новичком".

По информации "Коммерсанта", до случая в Солсбери "Новичок" был использован лишь однажды – при отравлении в 1995 году в Москве банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой. Официально состав яда в ходе следствия не раскрывался, однако, по данным издания, вещество было куплено именно у сотрудника НИИ – разработчика "Новичка", которого затем осудили за превышение полномочий.

В сентябре 2017 года власти России объявили о том, что полностью уничтожили все свое химическое оружие.



Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в больницу английского города Солсбери в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.