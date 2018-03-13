Начальник Генштаба РФ грозит ответить, если США ударят по Дамаску

Минобороны России готово принять ответные меры против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Он сообщил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", – заявил он.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что готовы действовать в Сирии для прекращения химических атак и "бесчеловечных страданий", если Россия, Иран и Сирия продолжат игнорировать 30-дневное прекращение огня, одобренное Организацией Объединенных Наций.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила 12 марта в Совете Безопасности ООН, что прекращение огня, одобренное две недели назад, провалилось. США предлагают новое 30-дневное перемирие, которое, по ее словам, "не имеет лазейки контртерроризма", с тем чтобы президент Сирии Башар Асад и другие не могли его игнорировать.

Хейли обвинила Сирию и ее союзников Россию и Иран в том, что они используют предлог о борьбе с террористическими группировками, чтобы, как она выразилась, "морить голодом и убивать сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей в пригороде Дамаска, Восточной Гуте".

Если воюющие стороны продолжают игнорировать перемирие, сказала Хейли, то Соединенные Штаты готовы принять самостоятельные меры. Она указала на решение президента Дональда Трампа в апреле прошлого года нанести ракетные удары по авиабазе в Сирии.

"Мы предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю химическими атаками, в особенности незаконный сирийский режим: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если потребуется", – сказала она.

Российские официальные лица заявили, что они ввели в действие пятичасовые ежедневные перерывы в боевых действиях, которые, как они говорят, позволили эвакуировать гражданских лиц и раненых из районов сражений. Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники "ничего не делают, а постоянно обвиняют сирийский режим и предъявляют требования к России".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес заявил Совету, что воздушные удары, обстрелы и наземные операции усилились в восточной части Гуты, с тех пор как ООН объявила о 30-дневном прекращении огня 24 февраля.