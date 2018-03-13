Сюрпризов не ждите. Эфир в 21:05

Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Во всяком случае, именно так записано в Конституции страны. Здесь же декларируется, что граждане имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Как это на самом деле работает? Сколько барьеров нужно преодолеть, чтобы стать хотя бы муниципальным депутатом? А президентом? И вообще, правда ли, что от избирателей что-то зависит? Поговорим об этом с членом президентского Совета по правам человека Ильей Шаблинским и главой муниципального округа Тверской в Москве Яковом Якубовичем.