Грузия: оппозиция обвинила правительство в "капитулянтстве"

Соратники бывшего президента Михаила Саакашвили и лидеры других оппозиционных партий обвинили премьер-министра Георгия Квирикашвили в подготовке сдачи интересов Грузии "врагу" – России. Так они комментируют последнее заявление премьера о желании урегулировать грузино-российские отношения. Накануне МИД РФ благосклонно отреагировал на предложение председателя грузинского правительства.

Бывший министр иностранных дел, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григорий Вашадзе, считает совершенно недопустимым как тон, так содержание заявления премьер-министра о готовности начать прямой диалог с Москвой, а также Абхазией и Южной Осетией. По мнению экс-министра, такой диалог стал бы полной сдачей интересов страны государству-агрессору, то есть России, которая "оккупирует Абхазию и Южную Осетию".

А по словам основателя другой оппозиционной партии – "Европейская Грузия", бывшего секретаря Совета национальной безопасности Гиги Бокерия, "прямой диалог" с Абхазией и Южной Осетией "выведет за скобки конфликта" саму Россию, которая, по утверждению Бокерия, "спровоцировала конфликты Тбилиси с бывшими автономиями".

МИД Грузии, отвечая на в целом благосклонный и позитивный комментарий Министерства иностранных дел России на заявление Георгия Квирикашвили, вновь призвал Москву решить вопрос о возвращении родителям тела Арчила Татунашвили, погибшего 23 февраля после допроса в Цхинвали.