Трамп и Мэй обсудили по телефону ситуацию вокруг отравления Скрипаля

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что официальные представители России "должны предоставить однозначные ответы" в связи с попыткой убийства бывшего шпиона в южной Англии", – говорится в стенограмме телефонного разговора обоих лидеров, опубликованной во вторник.

Белый дом заявляет, что Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "оказать всемерное содействие расследованию, которое ведёт Соединённое Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери.

Оба лидера согласились, что те, кто применил ужасающие средства, грубо нарушив международные нормы, должны будут ответить за содеянное. В разговоре Трампа и Мэй не упоминалась Россия, сообщает американское издание Politico.

Днём ранее, в понедельник, 12 марта, Тереза Мэй заявила в парламенте о высокой степени вероятности, что за попыткой убийства Скрипаля, бывшего российского двойного агента, стоит Кремль.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные 4 марта в английском городе Солсбери, остаются в больнице в критическом состоянии. Другие медицинские сведения не предаются огласке.