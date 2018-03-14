Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг

Британский ученый Стивен Хокинг умер у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет. Об этом сообщили представители семьи Хокинга утром в среду, 14 марта.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года" - говорится в заявлении детей Хокинга Люси, Роберта и Тима.

Хокинг — один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр. Физик является автором теории исчезновения черных дыр за счет радиации - явление получило название "излучение Хокинга". В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете. Его книга "Краткая история времени", вышедшая в 1988 году, стала бестселлером и принеслаХокингу мировую славу.

В начале 1960-х годов у Хокинга начали проявляться признаки бокового амфиотрофического склероза, что в результате привело к параличу.Вопреки предсказаниям врачей, он прожил с этой болезнью более 50 лет. Подвижность оставалась у ученого лишь в мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером. Говорил он при помощи синтезатора речи.

