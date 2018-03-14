В Москве у активиста "Левого блока" полицейские выломали дверь

В Москве полицейские пришли домой к активисту "Левого блока"Владимиру Журавлеву, а также в московский штаб движения. Об этом рассказал "ОВД-Инфо" координатор "Левого блока" Василий Кузьмин.

Постановление на обыск сотрудники полиции не предъявили, однако угрожают статьей "Возбуждение ненависти либо вражды". Активист отказался пускать полицейских, поэтому полицейские выломали дверь в квартиру. Около дома, где живет Журавлев, стоят полицейские машины и группа людей в штатском с камерами, сообщается в telegram-канале "Левого блока". В движении также рассказали, что с теми, кто находится в штабе, пропала связь.

В "Левом блоке" связывают действия полицейских с призывами к бойкоту выборов. В частности, несколько дней назад активисты повесили плакат на дверях Московского цирка Никулина на Цветном бульваре с надписью: "2018 марта фокусы и клоуны"