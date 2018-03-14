"Нью-Йорк таймс": новый директор ЦРУ руководила пытками подозреваемых

Выдвинутая на должность нового директора ЦРУ Джина Хаспел принимала участие в пытках подозревамых в терроризме в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде. Как пишет газета "Нью-Йорк таймс", как сотрудник Центрального разведывательного управления США в 2002 году Джина Хаспел руководила пытками двух подозреваемых в терроризме, а затем отдала приказ уничтожить видеозаписи, на которых были записаны допросы.

В Таиланде Хаспел руководила допросами двух подозреваемых Абу Зубайада и Абд аль Рахима ал-Нашири. Первого опускали в воду 83 раза за месяц и регулярно били головой о стену. Допросы записывались на видео и хранились в сейфе резидентуры ЦРУ в Бангкоке до 2005 года, когда было приказано их уничтожить.

Как отмечает газета, "возвышение Хаспел, ветерана, широко уважаемого среди коллег, стало сигналом обществу о том, что под руководством Трампа ЦРУ возглавляют чиновники, которые, похоже, гораздо более спокойно смотрят на одну из темных глав в деятельности спецслужб, чем их непосредственные предшественники".

За последние восемь лет ЦРУ руководители ЦРУ брали под защиту десятки сотрудников агентства, которые принимали участие в ныне запрещенной программе пыток, даже несмотря на то, что они поклялись никогда не возобновлять эти суровые методы допроса. Но президент Трамп неоднократно заявлял, что "пытки сработали". Директор ЦРУ Майк Помпео считал, что погружение подозреваемых в воду и другие методы не являются пытками и похвалил как "патриотов" тех, кто использовал такие методы в первые дни борьбы с "Аль-Каидой".

Хаспел провела большую часть своей карьеры как секретный сотрудник под прикрытием и несомненно, относится к одним из таких, о которых говорил Помпео. Она играла непосредственную роль в "чрезвычайной программе выдачи" ЦРУ, при которой захваченные боевики передавались иностранным правительствам и содержались в секретных учреждениях, где их пытали сотрудники ЦРУ.

Сообщается, что Федеральные прокуроры в Мюнхене рассматривают запрос на выдачу ордера на арест Джины Хаспел, которая возглавила ЦРУ США во вторник 13 марта, сообщает издание Law & Crime. По данным издания, ордер на арест связан с предполагаемой деятельностью Хаспел в секретной тюрьме ЦРУ. Сообщается, что европейский центр по конституционным правам и правам человека, который находится в Германии, инициировал расследование против Хаспел в 2017 году. По мнению центра, новая глава ЦРУ нарушила статью о запрещении пыток Европейской конвенции по правам человека.