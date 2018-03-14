Власти Египта требуют от граждан сообщать о "вредных" СМИ

Власти Египта потребовали, чтобы граждане сообщали о средствах массовой информации, которые, по их мнению, "подрывают безопасность и распространяют ложные новости". В ходе предвыборной президентской кампании, развернувшейся в стране, в Египте усилили борьбу с независимыми или критическими сообщениями и опубликовали список телефонных номеров, по которым граждане могут предупредить о таких сообщениях.

Президент Абдель Фаттах Аль Сиси, возглавлявший свержение избранного исламистского президента в 2013 году, в последние годы начал массовое подавление инакомыслия. Власти усилили давление перед выборами 26–28 марта, в ходе которых он не столкнется с настоящим соревнованием. Все потенциально серьезные конкуренты либо сняли свои кандидатуры под давлением, либо были арестованы, оставив в избирательных списках только Сиси и малоизвестного политика, который его поддерживает.

Власти уже заставили замолчать практически все независимые или критические СМИ. В последние недели Сиси и его сторонники предупредили средства массовой информации о вреде публикации всего, что могло быть истолковано как ложные новости или критика сил безопасности. Сообщая телефонные номера в специальном заявлении, опубликованном в понедельник вечером главным прокурором Египта, правительство привлекает простых египтян к своим усилиям по устранению любой критики или негативного освещения.

Объявление советует гражданам отправлять жалобы на WhatsApp или текстовые сообщения вместе с их личными данными. На прошлой неделе главный прокурор Египта Набиль Садек потребовал от своих сотрудников следить за средствами массовой информации и принимать меры против любых, кто "наносит ущерб национальным интересам".