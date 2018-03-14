СБУ: выявлена действовавшая по заказу России подрывная сеть

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной республики Крым обнаружила подрывную сеть, которая готовила провокации и диверсии на украинской территории по заказу Российской Федерации. Как заявляют в СБУ, координировал сеть, получая указания непосредственно из администрации российского президента, Артем Бузила, а финансировало актиукраинские акции окружение бежавшего после Евромайдана в РФ бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Сотрудники украинской спецслужбы накануне провели 28 обысков у фигурантов этого дела в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях и обнаружили, в частности, печатные экстремистские агитационные материалы и документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы российскими спецслужбами для организации диверсий на одном из режимных объектов Национальной полиции Украины.

Сообщается, что установлены все участники "боевой группы" антиукраинской сети. У злоумышленников нашли 700 грамм тротила с 5 электрозапалами, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра. Открыто уголовное производство по статьям УКУ "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Государственная измена" и "Создание преступной организации".

Известно, что ранее обыски прошли в квартире киевского журналиста Юрия Лукашина и в доме главы львовской гуманитарной группы движения "Украинский выбор-Право народа" (движение возглавляет кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук) Инны Иваночко.

Упомянутый СБУ Артем Бузила – бывший главный редактор одесского онлайн-издания "Инфоцентр", который был арестован в 2015 году и приговорен к 3 годам и 8 месяцам заключения по обвинению в сепаратизме. Ему инкриминировали подготовку российского плана по отделению Одесской области от Украины и создание так называемой "Народной Рады Бессарабии". Бузила вышел досрочно на свободу в марте 2016-го благодаря "закону Савченко" (по нему засчитывали один день содержания в СИЗО за два, закон был отменен в минувшем году Верховной Радой и действовал до 21 июня 2017 года) и после этого бежал в Москву.

Украинские активисты из группы Invisible Front в конце 2016-го получили доступ к почтовому ящику Бузилы и констатировали, что его личная переписка "проливает свет на многие механизмы вмешательства России в дела Украины, а след политических заказов тянется в приемную главного советника Управления президента РФ по делам СНГ Инала Ардзинбы (первого заместителя Владислава Суркова)".