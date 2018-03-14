Лондон требует срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за дела Скрипаля

Великобритания потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для расследования нападения с использованием нервно-паралитического вещества, которым был отравлен в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщается в Твиттере министерства иностранных дел Великобритании.

Лондон обвиняет Москву в попытке подорвать международный миропорядок.

Как сообщает со ссылкой на источники телеканал Sky News, премьер-министр Британии Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в течение 10 дней с момента получения официального запроса.

При этом Лавров отметил, что Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля действует по принципу "подозрение – царица доказательств", и заявил, что британским властям придется отвечать "за попытку ввести в заблуждение международное сообщество".