Много шума из ничего: соцсети об ответных мерах Великобритании

Два дня прошли в напряженном ожидании ответа Великобритании на попытку убийства Сергея Скрипаля. Российские власти продолжали отрицать какую бы то ни было причастность к отравлению, причем в довольно-таки некорректной форме. В Сети тем временем множились версии, кому и зачем потребовалось устраивать такой колоссальный скандал в преддверии выборов - и многие склонялись к тому, что кто бы его ни устроил, российские власти смогут извлечь из него выгоду.
Лично мне представляется, что цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.
Всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних русских олигархов, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.
Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.
То, что большинство привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.
Комментаторы готовились к самым мрачным вариантам развития событий.
если бы не Владимир Владимирович, я бы никогда не узнал каково это: <бояться> у экрана монитора, ожидая, что премьер-министр Великобритании скажет, что твоей стране кирдык.
сильные эмоции, накрывает с головой.
спасибо, Владимир Владимирович
Объявляя ответные меры, Тереза Мэй посетовала на то, что с российская сторона вместо стремления к сотрудничеству проявила "сарказм, презрение и пренебрежение".
В итоге премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также об усилении проверок частных самолетов, замораживании активов россиян в случаях, когда есть доказательства их использования "с целью угрозы жизни или имуществу граждан и резидентов Великобритании", о замораживании двусторонних контактов на высшем уровне и бойкоте официальными лицами ЧМ-2018 (футбольная команда при этом на чемпионат поедет). Многие комментаторы разочарованы: не покидает ощущение, что боязнь лишиться российских инвестиций перевесила сумму доказательств причастности России к отравлению.
Это ровно то, о чем я вам говорил. Гора родила мышь. При отсутствии всяких контактов на уровне государств и фактически замороженном даже культурном сотрудничестве ничего страшного нет в высылке дипломатов. Заморозка активов это хитрая формулировка, которая позволяет их не замораживать. Тоже я писал об этом - кто добровольно откажется от денег. Наоборот продолжат поощрять инвестиции в Британию со стороны российских олигархов. Ну и футбол. Говорил вам, что сборная и болельщики в Россию приедут. Не приедут чиновники и слава Богу, билетов на самом деле мало уже, хоть что-то бросят в продажу.
По сути, как я понимаю, Россия играла по повышенным ставкам и пока выиграла. Британия неготова отвечать.
Тю... "Великобритания высылает 23 российских дипломата"...
Я думал, Королевство обрушит весь свой праведный гнев на головы российских начальников и вышлет из страны 26 или хотя бы 25.дипломатов... А 23 - ни туда, ни сюда... Ни уму, ни сердцу...
От них ядерной войны ожидали, а они чижика проглотили
Как я и говорила, Терезка Мэй грозилась-грозилась, а в итоге высылка дипломатов. Как и после убийства Литвиненко. И никаких санкций.
Правильно, потому что дороже денег для Британии только большие деньги.
О,да.. страшный ответ Британии. В Кремле все попрятались под стол. А английские банки и пенсионные фонды купят ещё немного российских гос бумаг.
Из подсмотренного:
"Англичанка уже даже нагадить толком не может"
Самая точная и афористичная характеристика злобы дня.
Настораживает многих обещанное Терезой Мэй усиление проверок россиян, прибывающих в Британию - премьер-министр упомянула о новом законе, который позволит задерживать на границе "лиц, подозреваемых во враждебных намерениях".
Несмотря на оговорки Мэй, что "простых русских" все британские меры ужесточения отношений не касаются, именно на них свалится все то говно, которое FCO придумает якобы для "преступников и коррупционеров". Еще один железный кирпич в Iron Curtain 2.0.
Как минимум, резко сократится и так невеликая доля одобренных виз, увеличатся требования к дополнительным документам, демонстративно будут заворачивать на границе "потому что мне ваше лицо не нравится", потрошить на таможне рейсы целиком и т.д.
Британские власти собрались разбираться также с коррупционными элитами, вывозящими капиталы в Лондон.
А вот лондонские адвокаты Дмитрия Константиновича Киселёва, которых он нанял, чтобы снять с себя санкции — как они там поживают? А целая контора юристов и пиарщиков, обслуживающая семейство Якуниных?
Не лишился лицензии и телеканал Russia Today, чему не рад никто, кроме сотрудников русской службы Би-би-си.
Возможно, такое развитие событий - только к лучшему, считает Евгений Ихлов:
"Антироссийская подлость": Лондон гнусно лишил Путина возможности провести выборы в атмосфере осаждённой крепости
Другие блогеры призывают не ждать милостей от природы и Терезы Мэй.
Неверно понятый фрагмент трансляции речи Мэй и последующих дебатов в парламенте привел к забавному инциденту. Слова Джереми Корбина "Я не понял ни слова из того, что сказал министр иностранных дел, но он не достоин своего поста", сказанные о Борисе Джонсоне, Мария Захарова и Маргарита Симоньян с подачи телеграм-канала "Незыгарь" отнесли на счет Сергея Лаврова и тут же бросились в контратаку. Когда же выяснилось, что такого заявления не было, ни та, ни другая не смутились: ведь могло же быть!
Мэй: «Министр иностранных дел России не достоин своего поста».
Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон.
PS Было такое заявление Мэй или нет? ХайлиЛайклиМэй )
Прочитала у Незыгаря фейк про то, что Мэй сказала о Лаврове (что он не достоин своего поста) и сдуру не проверила. По этому поводу имею заявить.
1. Сама виновата, всегда надо все перепроверять.
2. Ничего у Незыгаря больше всерьез воспринимать не буду (и раньше-то не очень).
3. Такого заявления Терезы Мэй не было. Но, согласитесь, оно таки было хайли лайкли!
Полезно, конечно, понимать, что иногда внешнеполитические заявления делаются исходя из непроверенных сообщений анонимных телеграм-каналов - и это никому не мешает.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.