Много шума из ничего: соцсети об ответных мерах Великобритании

Два дня прошли в напряженном ожидании ответа Великобритании на попытку убийства Сергея Скрипаля. Российские власти продолжали отрицать какую бы то ни было причастность к отравлению, причем в довольно-таки некорректной форме. В Сети тем временем множились версии, кому и зачем потребовалось устраивать такой колоссальный скандал в преддверии выборов - и многие склонялись к тому, что кто бы его ни устроил, российские власти смогут извлечь из него выгоду.

Борис Акунин:

Лично мне представляется, что цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.

Всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних русских олигархов, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.

Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.

То, что большинство привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.

Комментаторы готовились к самым мрачным вариантам развития событий.

​Максим Горюнов:

если бы не Владимир Владимирович, я бы никогда не узнал каково это: <бояться> у экрана монитора, ожидая, что премьер-министр Великобритании скажет, что твоей стране кирдык.

сильные эмоции, накрывает с головой.

спасибо, Владимир Владимирович

Объявляя ответные меры, Тереза Мэй посетовала на то, что с российская сторона вместо стремления к сотрудничеству проявила "сарказм, презрение и пренебрежение".

В итоге премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также об усилении проверок частных самолетов, замораживании активов россиян в случаях, когда есть доказательства их использования "с целью угрозы жизни или имуществу граждан и резидентов Великобритании", о замораживании двусторонних контактов на высшем уровне и бойкоте официальными лицами ЧМ-2018 (футбольная команда при этом на чемпионат поедет). Многие комментаторы разочарованы: не покидает ощущение, что боязнь лишиться российских инвестиций перевесила сумму доказательств причастности России к отравлению.

Кирилл Шулика:

Это ровно то, о чем я вам говорил. Гора родила мышь. При отсутствии всяких контактов на уровне государств и фактически замороженном даже культурном сотрудничестве ничего страшного нет в высылке дипломатов. Заморозка активов это хитрая формулировка, которая позволяет их не замораживать. Тоже я писал об этом - кто добровольно откажется от денег. Наоборот продолжат поощрять инвестиции в Британию со стороны российских олигархов. Ну и футбол. Говорил вам, что сборная и болельщики в Россию приедут. Не приедут чиновники и слава Богу, билетов на самом деле мало уже, хоть что-то бросят в продажу.

По сути, как я понимаю, Россия играла по повышенным ставкам и пока выиграла. Британия неготова отвечать.

Александр Рыклин:

Тю... "Великобритания высылает 23 российских дипломата"...

Я думал, Королевство обрушит весь свой праведный гнев на головы российских начальников и вышлет из страны 26 или хотя бы 25.дипломатов... А 23 - ни туда, ни сюда... Ни уму, ни сердцу...

Дмитрий Гололобов:

От них ядерной войны ожидали, а они чижика проглотили

Карина Орлова:

Как я и говорила, Терезка Мэй грозилась-грозилась, а в итоге высылка дипломатов. Как и после убийства Литвиненко. И никаких санкций.

Правильно, потому что дороже денег для Британии только большие деньги.

Александр Коляндр:

О,да.. страшный ответ Британии. В Кремле все попрятались под стол. А английские банки и пенсионные фонды купят ещё немного российских гос бумаг.

Валерий Соловей:

Из подсмотренного:

"Англичанка уже даже нагадить толком не может"

Самая точная и афористичная характеристика злобы дня.

Настораживает многих обещанное Терезой Мэй усиление проверок россиян, прибывающих в Британию - премьер-министр упомянула о новом законе, который позволит задерживать на границе "лиц, подозреваемых во враждебных намерениях".

Василий Гатов:

Несмотря на оговорки Мэй, что "простых русских" все британские меры ужесточения отношений не касаются, именно на них свалится все то говно, которое FCO придумает якобы для "преступников и коррупционеров". Еще один железный кирпич в Iron Curtain 2.0.

Как минимум, резко сократится и так невеликая доля одобренных виз, увеличатся требования к дополнительным документам, демонстративно будут заворачивать на границе "потому что мне ваше лицо не нравится", потрошить на таможне рейсы целиком и т.д.

Британские власти собрались разбираться также с коррупционными элитами, вывозящими капиталы в Лондон.

​Алексей Ковалев:

А вот лондонские адвокаты Дмитрия Константиновича Киселёва, которых он нанял, чтобы снять с себя санкции — как они там поживают? А целая контора юристов и пиарщиков, обслуживающая семейство Якуниных?

Не лишился лицензии и телеканал Russia Today, чему не рад никто, кроме сотрудников русской службы Би-би-си.

Возможно, такое развитие событий - только к лучшему, считает Евгений Ихлов:

"Антироссийская подлость": Лондон гнусно лишил Путина возможности провести выборы в атмосфере осаждённой крепости

Другие блогеры призывают не ждать милостей от природы и Терезы Мэй.

Неверно понятый фрагмент трансляции речи Мэй и последующих дебатов в парламенте привел к забавному инциденту. Слова Джереми Корбина "Я не понял ни слова из того, что сказал министр иностранных дел, но он не достоин своего поста", сказанные о Борисе Джонсоне, Мария Захарова и Маргарита Симоньян с подачи телеграм-канала "Незыгарь" отнесли на счет Сергея Лаврова и тут же бросились в контратаку. Когда же выяснилось, что такого заявления не было, ни та, ни другая не смутились: ведь могло же быть!

Мария Захарова:

Мэй: «Министр иностранных дел России не достоин своего поста».

Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон.

PS Было такое заявление Мэй или нет? ХайлиЛайклиМэй )

Маргарита Симоньян:

Прочитала у Незыгаря фейк про то, что Мэй сказала о Лаврове (что он не достоин своего поста) и сдуру не проверила. По этому поводу имею заявить.

1. Сама виновата, всегда надо все перепроверять.

2. Ничего у Незыгаря больше всерьез воспринимать не буду (и раньше-то не очень).

3. Такого заявления Терезы Мэй не было. Но, согласитесь, оно таки было хайли лайкли!

Полезно, конечно, понимать, что иногда внешнеполитические заявления делаются исходя из непроверенных сообщений анонимных телеграм-каналов - и это никому не мешает.