Киев: депутату Верховной Рады Надежде Савченко грозит арест

Верховная Рада может снять депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, если завтра она не прибудет на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что депутату грозит уголовная ответственность и арест.

Савченко проходит свидетелем по делу руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который якобы готовил покушение на президента Петра Порошенко.

Ранее Савченко не явилась на допрос, который был запланирован на 13 марта. В этот день она покинула Украину и сообщила, что находится с рабочей поездкой в Страсбурге. На ее странице в Фейсбуке опубликовано заявление на имя главы СБУ, в котором она призывает вручить ей повестку лично в руки. По данным Луценко, сейчас Савченко находится на территории Испании.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине.

"На данный момент следствие имеет много доказательств, в том числе и записей – и аудио, и видео, которые раскрывают картину запланированного, хорошо срежиссированного теракта в стенах Верховной Рады. В связи с этим мы не только арестовали Рубана, но и обратились к народному депутату Савченко с просьбой прийти на допрос в СБУ", – сказал генпрокурор журналистам.

С начала конфликта на востоке Украины Владимир Рубан по личной инициативе занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя роль посредника между сепаратистами и украинской властью. При этом его неоднократно обвиняли в срывах обменов пленными. В конце февраля 2017 года украинские власти аннулировали Рубану разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Это произошло через несколько дней после того, как он вместе с Надеждой Савченко посещал исправительную колонию в подконтрольной сепаратистам Макеевке, где удерживаются украинские военные.

Рубана задержали с арсеналом оружия и боеприпасов 8 марта на пропускном пункте "Майорское", когда возвращался с неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Военная прокуратура подозревает его в подготовке терактов в Киеве, покушении на первых лиц государства, включая и президента Украины, а также в незаконных перевозке и хранении оружия. 9 марта суд в Киеве принял решение об аресте Рубана на 60 дней без возможности внесения залога.

Ранее Надежда Савченко была осуждена в России за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. В мае 2016 года ее обменяли на двух российских военнослужащих. Свою вину она отрицала.