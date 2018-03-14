В Москве задержана муниципальный депутат Любовь Якубовская

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В Москве сотрудники полиции задержали муниципального депутата района Хорошевский эколога Любовь Якубовскую. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.
В протоколе, фотокопию которого опубликовала депутат, отмечается, что ее задержали за распространение материалов с призывом голосовать против всех на предстоящих выборах президента России. По данным портала "ОВД-Инфо", в агитационных буклетах также содержалось предложение провести местный референдум за сохранение парка "Березовая роща".
Депутат отметила, что составила заявление на незаконное задержание.
О том, что муниципальные депутаты Хорошевского округа Москвы развернули кампанию за проведение местного референдума, стало известно в конце прошлого года. Тогда Якубовская призвала жителей вписывать в клетки бюллетеней для голосования на выборах президента слово "референдум". По ее мнению, такой шаг позволил бы привлечь внимание властей к экологическим проблемам района.
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