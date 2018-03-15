Сторонницу Навального задержали в Москве перед встречей с главой ЦИК

Координатор штаба Алексея Навального в Кемерово Ксения Пахомова задержана 15 марта в Москве в аэропорту Шереметьево. У ее заместителя Бориса Павлова дома идет обыск, сообщил региональный менеджер штаба политика Олег Снов.

Ксения Пахомова прилетела в Москву для встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой составе делегации штаба забастовки избирателей. Она сообщила в твиттере, что полиция искала у нее печатную продукцию. По словам Пахомовой, они "не знают, кто такая Памфилова". Накануне полиция изъяла из кемеровского штаба более полутора тысяч направлений для наблюдателей.

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Алексей Навальный призвал свои сторонников к бойкоту выборов, после того, как его не допустили к участию в них в качестве кандидата в президенты. Выборы президента России состоятся 18 марта.

Встреча представителей штаба политика Алексея Навального с председателем ЦИК должна состояться сегодня, 15 марта, в 16:00 по московскому времени. Тем а встречи - выборы президента и организация работы наблюдателей.

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