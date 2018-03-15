Правозащитники: в РФ растёт давление на сторонников бойкота выборов

В России с приближением выборов президента 18 марта усиливается давление на активистов, которые выступают за бойкот голосования. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

"Власти не только препятствуют проведению митингов в поддержку бойкота выборов, но и на произвольных основаниях задерживают активистов", утверждают правозащитники. В Amnesty International также указывают на то, что за последние годы российские власти значительно расширили свой "репрессивный арсенал" в борьбе с демонстрациями.

Выборы президента России пройдут 18 марта. К бойкоту голосования призывает оппозиционер Алексей Навальный. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты. Сторонников Навального в последнее время активно задерживали российские правоохранительные органы.