Сотрудники интерната, которых обвинили в насилии, вернутся к работе

Сотрудникам челябинского интерната, которых подозревали в изнасиловнии воспитанников, разрешили вернуться к работе. У Следственного комитета не возникло к преподавателям "никаких замечаний", сообщает местное издание 74.ru со ссылкой на заместителя директора учебного заведения.

Родители мальчиков, сообщивших об изнасилованиях, разочарованы заявлением следователей. Одна из собеседниц 74.ru рассказала, что дала согласие на проведение судебно-медицинской экспертизы в отношении своего ребенка.

Единственным обвиняемым по делу о сексуальном насилии в Лазурненской коррекционной школе-интернате остается 51-летний посетитель, которого дети называли "Серегой". Сами учащиеся заявляли, что к насильственным действиям причастны еще шесть человек, включая четырех преподавателей.

Директора учебного заведения уволили, сотрудников, на которых указали дети, временно отстранили от работы. Позднее приемные родители воспитанников интерната сообщили об угрозах в свой адрес.