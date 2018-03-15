"Закатили истерику": власти не нужны независимые наблюдатели

В России накануне выборов 18 марта власти усиливают давление на независимых наблюдателей, сообщает движение "Голос". Против них развернута настоящая кампания: ЦИК не аккредитовал список наблюдателей от СМИ "Молния", движение "Открытая Россия", которое обучало наблюдателей, выгнали из московского офиса. Кроме того, Генпрокуратура РФ объявила "нежелательными" европейские наблюдательные организации "Европейская платформа за демократические выборы" (ЕPDE) и "Международный центр электронных исследований" (IESC) .

Теперь роль "независимых" наблюдателей будут играть представители Общественных палат. Все это делается для того, чтобы скрыть многочисленные запланированные нарушения на выборах, опасаются эксперты.

В четверг движение за права избирателей "Голос" не смогло арендовать в Москве помещение для колл-центра, который должен был работать во время президентских выборов. Владелец офиса, с которым уже был заключен договор, отказался от сотрудничества после вмешательства полиции, сообщил в Фейсбуке сопредседатель движения Роман Удот.

По словам активиста, он уже оплатил услуги связи, когда в телеграм-канале "Кремлевская прачка" появилось сообщение о том, что арендованное "Голосом" помещение на самом деле предназначено для движения "Открытая Россия", якобы внесенного в список нежелательных организаций. Удот подчеркнул, что к сообщению прилагались фотографии с акции компании Danone, которая состоялась в этом офисе 14 марта.

Позднее с Романом Удотом встретился участковый, который также задавал вопросы про "Открытую Россию". Затем полицейский отправился к владельцу помещения, который вскоре сообщили сопредседателю "Голоса" о разрыве договора. Он также пояснил, что ему сказали: "Вы не должны провести это мероприятие, иначе вам будет плохо". "Открытую Россию" также вынудили покинуть московский офис 14 марта после того, как на арендодателя оказали давление сотрудники силовых структур.

Решение о включении наблюдательских организаций "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE) и "Международный центр электоральных исследований" (IESC) в список нежелательных было принято Генпрокуратурой РФ 12 марта. Уже 13 марта Минюст публикует это решение на своем сайте. По закону, принятому в 2015 году, сотрудничество с "нежелательными организациями", к которым их теперь относят, грозит уголовным наказанием вплоть до лишения свободы.

Директор EPDE Штефани Шиффер называет решение российских властей произволом:

Таким решением сама власть ставит под вопрос эти выборы

– Оно не соответствует ни российской конституции, ни международным обязательствам, ни принципам свободы и прав человека, – полагает госпожа Шиффер. – Но это только один аспект. Наша активность в России запрещена физически, и это говорит о качестве российских выборов. Таким решением сама власть ставит под вопрос эти выборы. Если ты исключаешь наблюдателей, что можно сказать про качество выборов? Это грустно. Значит, власти чего-то боятся. Видимо, критической работы российских граждан, которые наблюдают в России за выборами. – считает Штефани Шиффер.

Главная проблема, по ее мнению, заключается в том, что российские партнеры EPDE – ассоциация "Голос" – теперь могут быть серьезно наказаны. По словам г-жи Шиффер, ранее у наблюдателей EPDE были сложности с получением аккредитации на выборах в Беларуси и Азербайджане, но с полным запретом деятельности они сталкиваются впервые.

К кампании против независимых наблюдателей активно подключились российские телеканалы. Еще за день до публикации на сайте Минюста о том, что европейские наблюдательные организации объявлены "нежелательными", канал REN-TV выпустил материал, в котором подчеркнул, что "Европейская платформа за демократические выборы" и "Международный центр электоральных исследований" работают в России через движение "Голос".

О том, что ЦИК не аккредитовал список независимых наблюдателей от СМИ "Молния", стало известно 7 марта. Это означает, что сотни общественных контролеров в Москве лишились единственных мобильных статусов для наблюдения, с которыми раньше, к примеру, было гораздо легче выявить так называемые "карусели" (многократные голосования). Эксперт движения "Голос" , член совета Межрегионального движения наблюдателей Сонар Дмитрий Нестеров называет действия ЦИК "подножкой" для всех независимых наблюдателей:

Никаких предупреждений, что правила изменятся, не было

– Со статусом наблюдателей от СМИ мы могли заранее не выбирать участок для контроля, а оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или о подозрительных действиях комиссии, перебрасывать туда наблюдателей с этим статусом и проводить наблюдение, – поясняет Дмитрий Нестеров. – Это позволяло также связывать наблюдение между разными участками, например, это было удобно для контроля "каруселей". Лишение этого статуса, по сути, лишает мобильности систему независимого наблюдения. При этом никаких предупреждений и намеков, что внутренние правила изменятся, не было, – рассказала Дмитрий Нестеров.

Исполнительный директор Ассоциации российских некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" Лилия Шибанова полагает, что давление на независимых наблюдателей со стороны российских властей – это фактическое признание массовых нарушений на выборах 18 марта:

Любые нарушения на участках будут "уходить в подполье"

– Создается впечатление, что вся эта массированная кампания пошла после того, как мы провели в СПЧ круглый стол по электоральной статистике, – говорит эксперт "Голоса". – Сейчас избирательные участки массированно закрываются наблюдателями от Общественных палат. Все эти наблюдатели имеют кураторов, им даны четкие инструкции, что они не должны писать жалобы. То есть они – помощники членов комиссий, они должны о любых нарушениях сообщать только куратору, и куратор сообщит в вышестоящую инстанцию. То есть выстроена целая схема того, что любые нарушения, которые будут на избирательных участках, будут просто умирать в Общественных палатах регионов и уходить в подполье, – говорит Лилия Шибанова.

По ее словам, сейчас все Общественные палаты ищут своих наблюдателей. Среди них много студентов, и эксперт надеется, что хоть какая-то часть информации о нарушениях просочится в интернет. Но в основном эти наблюдатели – общественники направляются из местных администраций, говорит Шибанова. Только раньше они сидели на выборах с беджами "Единой России", а сейчас будут от Общественной палаты. Означает ли это, что наблюдатели "Голоса" совсем не попадут на выборы?

Теперь мы пойдем от любых кандидатов, хоть от Сурайкина, хоть от Титова

– Наблюдатели будут, но они не будут наблюдателями от "Голоса", – говорит Шибанова. – Мы всегда добивались своей независимости, нам не хотелось обращаться с кандидатам за направлениями, зависимость нам была всегда некомфортна. Но теперь мы пойдем от любых кандидатов, хоть от Сурайкина, Титова, кого угодно, потому что у них нет наблюдателей, нет людей. А обученные и хорошие наблюдатели нужны всем, потому что всем хочется получить реальные результаты. Сейчас камапния подходит к финишу, и все – и в администрации президента, и Элла Александра Панфилова, которая сейчас обслуживает эти выборы по полной программе – все понимают, что ожидаются фальсификации. Иначе бы они эту истерику не закатывали, – полагает Лилия Шибанова.

Выборы президента России пройдут 18 марта. К бойкоту голосования призывает оппозиционный лидер Алексей Навальный, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты. Сторонников Навального в последнее время активно задерживали российские правоохранительные органы.