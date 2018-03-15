"Центр управления расследованиями" опубликовал фильм про Сечина

"Центр управления расследованиями" (ЦУР) - проект Михаила Ходорковского - опубликовал фильм про главу компании "Роснефть" Игоря Сечина. Авторы фильма рассказали о нескольких охотничьих хозяйствах, домах и загородных базах отдыха, которые, как утверждается, контролируются ближайшим окружением Сечина или оформлены на компанию "Роснефть".

Как утверждают авторы расследования, соратники Сечина незаконно захватили фермерские земли в Тульской области. На них были созданы охотничьи угодья, в которые, по словам местных жителей, приезжает глава "Роснефти". В расследовании отмечается, что среди животных на которых охотится Сечин, - занесённый в Красную книгу зубр.

В фильме говориться о горнолыжном курорте "Лунная поляна", который по информации авторов фильма был построен на деньги "Роснефти". Компания якобы инвестировала в строительство 485 миллионов долларов. Как считают в ЦУР, этот курорт предназначен для отдыха президента России Владимира Путина.

Отдельная часть расследования посвящена молодости Сечина, его работе в администрации Санкт-Петербурга и личным отношениям с Путиным.