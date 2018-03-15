Президент Словакии принял отставку премьер-министра

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку. Президент страны Андрей Киска поручил формирование нового правительства новому премьеру – Петеру Пеллегрини.
О своей готовности уйти в отставку Фицо объявил накануне. Заявление прозвучало на фоне политического кризиса в стране после убийства журналиста Яна Куциака.
Куциак работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака.
После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.
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