Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Президент Словакии принял отставку премьер-министра

Президент Словакии Андрей Киска (справа) принял отставку премьер-министра Роберта Фицо, Братислава, 15 марта 2018 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку. Президент страны Андрей Киска поручил формирование нового правительства новому премьеру – Петеру Пеллегрини.

О своей готовности уйти в отставку Фицо объявил накануне. Заявление прозвучало на фоне политического кризиса в стране после убийства журналиста Яна Куциака.

Куциак работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака.

После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG