Президент Словакии принял отставку премьер-министра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку. Президент страны Андрей Киска поручил формирование нового правительства новому премьеру – Петеру Пеллегрини.

О своей готовности уйти в отставку Фицо объявил накануне. Заявление прозвучало на фоне политического кризиса в стране после убийства журналиста Яна Куциака.

Куциак работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака.

После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.