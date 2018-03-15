Чешские студенты вышли на акцию протеста

В Чехии студенты из 200 высших и средних учебных заведений прервали занятия на полчаса и вышли на акции протеста под лозунгом "VyidiVen" ("Выйди на улицу").

Участники акции заявляют, что они выступают в защиту гражданских и конституционных ценностей в республике. Студенты выразили свое несогласие с подходом президента Чехии к назначениям в правительстве. Ранее Милош Земан назначил на пост премьер-министра Андрея Бабиша, который не получил поддержку правительства и против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Накануне в Праге прошёл митинг за свободу слова. Поводом стало заявление президента Чехии, который в своей инаугурационной речи раскритиковал общественное телевидение и ряд изданий за якобы необъективное освещение политических событий в пользу оппозиции.