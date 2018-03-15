Санкции за Скрипаля: начало

Великобритания, США, Германия и Франция назвали отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля первым применением нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. В совместном заявлении лидеров четырех стран отмечается, что Россия ответственна за произошедшее, а инцидент назван нападением на суверенитет Соединенного Королевства.

В заявлении вновь отмечается, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о веществе "Новичок", которое, как утверждается, было использовано при нападении на Сергея Скрипаля.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила в отравлении Сергея Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в ответ выслать британских дипломатов. Сколько именно дипломатов будет выслано и когда это произойдет, пока неизвестно.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Что дальше? – обсуждают правозащитник Владимир Буковский, доктор политических наук Юлий Нисневич, дипломат Андрей Федоров.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.