Пятница, как известно, последний день для предвыборной агитации. Суббота - так называемый "день тишины".

Вокруг выборов было сломано столько копий, но так и не родился на свет ответ на один-единственный вопрос: что делать противникам действующей власти.

Вариант первый. Бойкот.

Константин Янкаускас:

На избирательный участок 18 марта я не пойду. Во второй раз в жизни. Объясню почему.

Я не буду голосовать за действующего президента, прежде всего, из-за коррумпированности его близких друзей. С которой он либо ничего не может сделать, либо не хочет. Из-за этой политической коррупции сегодня в стране практически полностью разрушения система управления государством. Базовые институты - суды, правоохранительные органы, прокуратура - работают не в соответствии с Конституцией и федеральным законами, а по прямым указаниям конкретных чиновников или олигархов из окружения президента. Отсутствует независимая законодательная власть, поскольку почти во всех парламентах всех уровней большинство имеет "Единая Россия". Эта партия не занимается законотворчеством, то есть создание правил, по которым работает исполнительная власть. Наоборот, депутаты от "Единой России" защищают интересы исполнительной власти, зачастую вопреки интересам граждан России. В большинстве средств массовой информации установлена цензура - обсуждается почти исключительно внешняя политика и политическая жизнь в США, Украине и на Ближнем Востоке. Социальные проблемы общенационального или регионального масштаба замалчиваются. А ведь СМИ - один из инструментов обратной связи граждан с государством. Значит, это связи нет и власть еще больше отрывается от людей.<...>

Единственный кандидат, который был альтернативой этой порочной системе - это Алексей Навальный. Он создал фактически независимое общественное антикоррупционное бюро - Фонд борьбы с коррупцией. ФБК ведет системную работу по разоблачению политической коррупции на всех уровнях власти и даже добился отставки отдельных коррупционеров (например, депутата Пехтина, мэра Нижнего Новгорода и др.). Кроме того, Навальный почти за 1,5 года до выборов начал и провел сильную агитационную кампанию, то есть по-настоящему боролся за голоса избирателей. С выборов Навального сняли по явно надуманному предлогу - повторному приговору по т.н. "делу Кировлеса", который слово в слово повторяет предыдущий приговор, отмененный Европейским судом по правам человека.

Для меня выборы - это когда есть возможность коллективного участия в управлении будущим нашей страны. На "выборы" 18 марта не допустили единственного кандидата с альтернативной программой развития страны. Остальные кандидаты специально подобраны, чтобы превратить избирательную кампанию в шапито. Ключевая проблема, которая угрожает будущему нашей страны, замалчивается и действующим президентом, и другими кандидатами. Никакие это не выборы в полном смысле слова, а какой-то балаган. И я в нем участвовать не собираюсь. Пусть те, кто этот балаган организовал, и несут ответственность за его последствия. А они, уверен, будут, потому что бесконечно растаскивать бюджет и обкладывать граждан новыми поборами невозможно.

Я же постараюсь продолжать приносить пользу родному району, городу и стране как муниципальный депутат и неравнодушный гражданин всеми возможными способами. К чему призываю и всех остальных.

Владимир Варфоломеев:

В связи с приближением 18 марта, составлю компанию некоторым моим друзьям и тоже выступлю в жанре публичной рефлексии.

В принципе, всё как обычно: одни собираются голосовать за более-менее приемлемых кандидатов, другие хотят испортить бюллетень или унести его с собой, третьи намерены прийти на участок перед самым закрытием и убедиться, что их голос не украден, четвёртые и вовсе планируют забастовку. Все эти форматы, кроме последнего, мне знакомы, т.к. в прежние годы я и сам так поступал, руководствуясь актуальными на тот момент соображениями.

В этот же раз дело вовсе не в политических раскладах.

Немного истории. Мой дебют как избирателя пришёлся на время службы в армии, где на участок нас приводили строем и под присмотром командира. С тех пор прошёл не один десяток лет, но сейчас я снова наблюдаю, как по всей стране самых обычных людей, не дававших вроде бы никакой присяги на верность, угрозами и посулами заставляют идти на выборы, да ещё зачастую указывают, за кого именно следует голосовать.

Что древнеримские рабы, что русские крепостные, всегда вызывали у меня горячее сочувствие, но также и чёткое понимание, что невозможно помочь им освободиться от цепей, просто поднявшись вместе с ними на галеры к вёслам или дружно взявшись за мотыгу на барском поле. Совсем наоборот, таким образом ты сам становишься одним из них, добровольно пополняя ряды невольников. Это унизительно и непродуктивно. Путь к освобождению находится где-то совсем в другой стороне.

Поэтому на нынешние «выборы» я никак не могу пойти.

Ксения Ларина:

Хочу сказать, что с уважением отношусь к некоторым участникам этого мероприятия, и мне досадно и неловко наблюдать, как их унижают и ломают.

Я понимаю тех моих товарищей, которые приняли решение поддержать Ксению. Она,безусловно, боец и искренний человек, что бы там про нее ни говорили.

Идею портить бюллетени я не принимаю, и говорила еще об этом Борису Немцову, который позже сам признал , что его призыв «нах-нах» оказался абсолютно бессмысленным, пустым жестом. Да и вообще, есть в этом что-то инфантильное, унизительное для взрослого человека.

Я никогда не голосовала за этого президента. Но ни разу не пропустила выборов. Мои кандидаты меня разочаровывали и даже предавали, но я не жалею о потраченном голосе)

Теперь же , когда из каждого утюга государство кричит мне - приди, проголосуй, сделай выбор, выбери будущее - я говорю ему: пошло прочь.

Не голосую. Потому что презираю.

Евгения Альбац:

Выборы: я ходила на выборы всегда. Никогда не голосовала за Путина. Впрочем, за Ельцина ( кроме выборов в Верховный совет СССР в 1989 году) тоже — голосовала за Явлинского. Идти на эти выборы — сродни тому , как это было в брежневские времена — если только что-то надо в киоске прикупить. За последние четверь века никто и никогда меня на выборы не зазывал — а тут в почте сплошником напоминания и сообщения. Их не интересует мое мнение и моя политическая позиция , им надо, чтобы я бараном пришла, расписалась, остальное сделает система ГАС-Выборы. Спасибо, без меня. Мне всегда казалось, что НЕсоучастие в подлости — важная история.

Глеб Морев:

Безумие: сегодня я получил ДВА ЛИЧНЫХ письма с напоминанием о явке на выборы - от Госуслуг и от Мосгоризбиркома. Одно утром, второе вечером.

Вчера открытку от ЦИКа кинули в почтовый ящик.

Не дайте себя обмануть, сидите дома.

Алексей Шабуров:

Хочу всем напомнить, что если кандидат в президенты набирает больше 3% голосов, то партия, выдвинувшая его, получает государственное финансирование. Уточню: разовое, а не регулярное, как в случае с Госдумой.

(пункт 5 статьи 33 закона "О политических партиях").

Следовательно, если вы голосуете за Ксению Собчак, вы голосуете за госфинансирование "Гражданской инициативы".

Если голосуете за Явлинского - за финансирование "Яблока".

С Титовым, Сурайкиным и Бабуриным - то же самое, но тут шансы минимальны.

Так что перед тем, как голосовать за кого-то из них, спросите себя, хотите ли вы, чтобы эти уважаемые партии получили деньги из федерального бюджета.

Кирилл Рогов:

Конечно, я не пойду на выборы, и конечно, это нехождение связано с тем, что я не признаю их легитимность и законность.

Как бы ни относиться к Ксении Собчак, а я отношусь с уважением и осторожной симпатией, ее регистрация и допуск до этой процедуры является таким же плевком в избирателей, как нерегистрация и недопуск Алексея Навального.

Алексей проделал гигантскую организационную и политическую работу, чтобы бороться за свои политические цели. Такую работу до него в российской оппозиции никто не проделывал. Он имеет две судимости, его брат сидит в тюрьме, жизнь его соратников находится под постоянным прессингом. Но его не зарегистрировали.

Ксения включилась в эту историю три месяца назад, не имея ни опыта, ни организационной структуры, и ... опс! все получилось, какое чудо, вот она уже Кандидат в Президенты России.

Два этих кейса - это один кейс, один и тот же плевок прицельный в нас, в меня, в вас. "На выставку пускаем только тех, кто с голой жопой. Пожалуйста, уважаемые граждане, кто соответствует требованиям, организовано становимся в очередь."

Эта метафора не имеет целью оскорбить тех, кто будет голосовать за Ксению. Она лишь описывает унизительную ситуацию, в которую нас ставят.

Олег Еланчик:

Сегодня, 16 марта, говоря о «кандидатах в Президенты», хочу закрыть любые споры на эту тему.

Единственным по-настоящему серьезным ударом по путинской системе могла бы стать публичная позиция непризнания как процедуры путинских выборов и безальтернативного «кандидата-президента», так и их результата, выраженная в демонстративном снятии кандидатов с предвыборной гонки, потому что просто сказать мимоходом, что «это не выборы» - означает признать их.

Потому что главный кандидат – лжец, убийца, преступник вне любых правил и рамок закона. Но самое главное, он открыто угрожает миру ядерной войной от имени каждого гражданина России, признавшего его законно избранным президентом, а остальных граждан России на глазах у всего мира берет в заложники.

Снятие даже двоих кандидатов за пять дней до «дня голосования», после жесткой антипутинской кампании стало бы настоящей катастрофой для путинской администрации,обесценило бы всю эту беспрецедентную пляску вокруг явки, и возможно, запустило бы необратимые процессы на международном уровне, ведущие к реальному поиску выхода из исторического тупика.

При этом совершенно непохоже, что идея бойкота утвердилась и победила. У неё по-прежнему много критиков.

Александр Кобринский:

Андрей Дмитриевич Сахаров, как известно, постоянно посещал суды над диссидентами.

Это было в брежневские 1970-е годы. Суды не просто не были справедливыми - приговоры заранее писались в КГБ.

Сахаров об этом, конечно, знал. Зачем же он ходил на эти гнусные, несправедливые судилища?

Чтобы поддержать тех, кто оказывался жертвой на этих процессах. Так он понимал свой долг.

Вот, сейчас вам говорят: выборы нечестные. Власть обманет демократов. Поэтому не ходите на выборы. Не участвуйте в обмане властями демократов.

Можно и так.

Выбирайте.

Можно - прийти свидетелем на заранее нечестный суд, чтобы поддержать людей, которым предстоит бороться за свои права, пусть даже шансов не так много.

А можно - умыть руки и заявить: я не желаю "легитимизировать" этот суд, не признаю его и не хочу принимать участие в этих нечестных процессах.

Вот, как-то так.

Елена Костюченко:

Мне глубоко чужда идея «бойкота» выборов

1. Глупо не пользоваться своим правом. Моя мама, большую часть жизни прожившая в Советском Союзе, говорит, что мы не ценим того, что имеем. Походу так

2. Я четыре раза была наблюдательницей. Разные выборы, разные регионы. И диктофон воровали, и пальто запирали, чтоб я, замерзшая, ушла с участка, и ментов вызывали, и чего только не было. Однажды даже машиной чуть не переехали (город Тула, не забуду тебя). И вот мой простой вывод. Все приписки в основном происходят за счет непришедших. То есть, пока вы думаете, что изящно показываете <...> системе, вы ее поддерживаете своим же голосом.

Лень, <надоело>, бесит. И? Как говорил великий Мамардашвили про другой ленивый народ, однажды переставший быть ленивым: «Демократия - это вам не лобио кушать». Мы не в кинотеатр идем, ну. Никто 3D с турбоподдувом не обещал

Михаил Шнейдер:

Читая комменты в дискуссии о "забастовке", обратил внимание, что к огромному большинству "забастовщиков" (не к организаторам!) применима характеристика "выученная беспомощность" - (из вики) "состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать негативных стимулов или получить позитивные), хотя имеет такую возможность. Появляется как правило после нескольких неудачных попыток воздействовать на негативные обстоятельства среды (или избежать их) и характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду или избегать её, даже когда появляется такая возможность. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля, неверием в возможность изменений и в собственные силы, подавленностью, депрессией и даже ускорением наступления смерти".

Вячеслав Данилов:

Года полтора назад, если еще помните, зачем-о разгорелась экспертная война насчет того, является ли процент явки коррелятом легитимности или нет. В общем, более-менее договорились до того, что скорее нет, чем да, а легитимность определяется набором совершенно иных характеристик выборов, нежели явка (признание гражданским обществом, признание выборов и их итогов международными наблюдателями, отсутствие исключенных групп из электорального процесса, признание СМИ, признание оппозиции и т.п.). Однако для Алексея Навального, похоже, именно явка стала точкой, по которому он решил бить ради делегитимации выборов.

В этих условиях УВП АП, сделав ставку на накачку «гражданского участия», а не на процент кандидата, решили посоревноваться с Навальным в его логике. Ты говорил, что выборы без тебя будут неинтересными? Ну, ок, вот тебе потенциально на сегодня самая большая явка на президентских выборах. Ты говорил, что кампания по бойкоту выборов получится массовой и яркой? Ну, и где она? Где эти многотысячные митинги? Или яркость нужно мерять цветом штанов Чичваркина у российского посольства 18 марта?

Такого интереса к выборам как сейчас не было давным-давно. 92% - максимальный уровень информированности граждан о выборах благодаря активной мобилизационной кампании ЦИК России. Избирком заключил целый ряд соглашений с массовыми компаниями, Почтой России, волонтерами о информировании граждан о выборах.

Навальный, конечно, сильный политик, вопросов нет. Он это доказал уже не один раз пережив свои «похороны». Вопрос в том, как он «воскреснет» после поражения 18 марта? Пока же раунд в этом баттле между властью и Навальным на стороне АП.

Дарья Митина:

Тo, чтo 70 на 70 изначальнo былo задачей нереальнoй, яснo всем - императив сей выдвигался как oриентир, как планка, к кoтoрoй следует стремиться. Этoт пoказатель будет явнo превзoйден в нациoнальных республиках и аграрных oбластях (дoйдут дo каждoгo, oживят мертвoгo, а дo кoгo не дoйдут, за тoгo запoлнят), нo этoт приварoк oбнуляется за счет невысoкoй активнoсти в стoлицах и крупных гoрoдах.

Сoбственнo, супер-пупер-явки oжидать былo страннo, пoскoльку исхoд выбoрoв предoпределен (дoма oстанутся не тoлькo антипутински настрoенные бoйкoтисты, нo и мнoгие лoялисты, не связанные oбычнoй для бюджетникoв принудилoвкoй), а тщательнo пoдoбранные в АП клoуны (Грудинин, Сoбчак, Титoв) oказались клoунами неудачными - невнятными, несмешными, неинтересными, без oгoнька. Пoдoбрать-тo их пoдoбрали, а деньгами, идеями и технoлoгиями снабдить забыли - мoл, сами выплывут, люди неглупые и небедные. Безуслoвнo, неглупые и небедные, нo в президентских выбoрах люди oбычнo участвуют oтнюдь не с целью пoтратить нажитoе непoсильным трудoм.

Ну а теперь - слово сторонникам разных кандидатов.

Максим Кононенко:

Ну что, послезавтра у нас президентские выборы.

И хотя некоторые страдающие от одиночества люди рассказывают нам, что это не выборы - это именно выборы. Потому что любой человек может поставить галочку в любую клеточку, в какую он хочет.

А клеточек этих всего будет восемь.

Давайте вместе со мной пройдемся по списку.

1. Сергей Бабурин. Заслуженный и последовательный человек. Еще Брежневу письмо писал с требованием Бухарина реабилитировать. Но Бабурин оттуда, куда мне совершенно не хочется возвращаться. Из начала девяностых. Из времени, когда по Кузнецкому бегали крысы.

2. Григорий Явлинский. Чемпион мира среди лузеров. Человек, <упустивший> в своей политической и профессиональной жизни вообще всё. Единственная заслуга Явлинского перед обществом - что он первый показал обществу, что Навального надо выгнать.

3. Владимир Жириновский. Глыба. Титан. Главный политический эксперт в стране, опыт гигантский. И очень хочется, чтобы он таким и оставался. От президента требуется немного другое.

4. Борис Титов. А что - Титов?

5. Максим Сурайкин. Я вообще <чёрт> знает кто это. Но от него на дебатах вчера было доверенное лицо с золотой цепью на шее такой толщины, каких я не видел с тех самых времен, откуда Бабурин.

6. Павел Грудинин. Ну вы понимаете. Изолгавшийся жулик, дай бог здоровья Геннадию Андреевичу после такой кампании (а он, рассказывают, как раз хотел отдохнуть). Настоящий антигерой этих выборов.

7. Ксения Собчак. Очень меня удивила тем, что провела настоящую кампанию. Без дураков. Ездила, придумывала ходы, когда надо давала бабу, когда надо давала стерву. А когда надо и мужика давала. И я бы всерьез рассматривал ее кандидатуру для собственного выбора, но у меня с Собчак есть одно принципиальное разногласие. Это, конечно, вопрос принадлежности Крыма. Для меня нет никакого вопроса. Крым был русским, есть русский и русским останется. Поэтому - нет.

8. Владимир Путин. Я помню, как в день выборов 2000 года я сказал Марату Гельману: я не могу голосовать за человека, про которого ничего не знаю. И я таки не голосовал за него. Голосовал, кстати, за Явлинского. Этот мой голос он тоже <упустил>. К концу первого срока Путина я вдруг понял, что он совершенно устраивает меня в качестве президента. К тому же он стал музой проекта, принесшего мне популярность за пределами интернет-тусовочки. Но на выборах 2004 года я тоже не голосовал за Путина. Я видел вокруг абсолютный общественный консенсус - да, пусть будет Путин. И решил, что Администрация президента сможет оформить этот консенсус и без моего участия. А зачем она еще есть?

На выборах 2012 года я голосовал за Путина осознанно, уже не доверяясь никакой Администрации. Потому что к тому времени практически всё, что у меня было в жизни помимо семьи, было так или иначе связано с Путиным. И мне не хотелось терять этого, наоборот - приумножить хотелось. Ну и все эти митинги конца предыдущего года меня разозлили. Я не хотел никаких митингов.

Я очень доволен, что сделал тогда такой выбор. Потому что именно этот выбор помог Крыму вернуться домой. Теперь Россия практически идеальна с географической и исторической точки зрения. Осталось только вернуться Украине и Белоруссии. Но, наверное, уже не в этой жизни.

Ну и какой мне остается выбор в этом году?

Мне никакого другого выбора не остается.

Сергей Худиев:

В ленте опять пишут "неужели нельзя из 140 миллионов кого-то кроме Путина"? Да запросто. Только на что это повлияет? Непутин тут же отдаст Крым вместе с двумя миллионами граждан Украине, Нефтянку - Ходорковскому, и заведет (Медуза считает это самым важным) гомобраки?

Уникальная ситуация распада СССР не может повториться - даже если президентом станет Ксения Анатольевна.

Ни один правитель, хотя бы в малейшей степени вынужденный оглядываться на население, не сможет выполнить либеральную программу.

Такая программа осуществима только в условиях жесткой оккупации, абрамсов на красной площади и разветвленной сети Гуанатнамо в подмосковье - что крайне, крайне нереалистично.

В реальности любой правитель на месте Путина будет вынужден защищать национальные интересы - и, конечно, вызывать раздражение у тех, кто защищает национальные интересы других держав.

Пётр Шкуматов:

Сегодня мне только ленивый не задал вопрос, пойду ли я на выборы и за кого буду голосовать. Отвечаю:

1️⃣️ На выборы пойду. Я уверен, что даже если это выборы без выбора, важен сам факт того, что вы это сделали. Для ощущения себя гражданином, а не дачником-автомобилистом, которого потом все доят и пялят кому не лень.

2️⃣️ Голосовать буду (только вы не смейтесь) за Сурайкина. Почему? Да потому, что эти выборы без выбора. Результат заранее известен и от этого становится скучно и неинтересно. Конечно, если бы Навального допустили до выборов, было бы гораздо круче. Но этого не произошло, поэтому имитировать свой интерес к этому голосованию бессмысленно. Я иду туда прежде всего для себя. А галочки "против всех" нет. И здесь я задумался, а какой кандидат САМЫЙ НИЧТОЖНЫЙ? Ну прям вот чтобы было понятно, что за него точно никто по своей воле голосовать не будет, а значит мой голос за него будет обладать энергетикой "против всех". И этот кандидат есть!!! Встречайте! Это Максим Сурайкин! Так что все, кто идет на эти выборы без выбора и хочет проголосовать против всех, без шуток голосуйте за Максима

Между тем, кандидат Максим Сурайкин отметился буквально в самом конце дебатов - попытался (или, по меньшей мере, сделал вид, что пытается) "сломать челюсть" доверенному лицу Павла Грудинина Максиму Шевченко.

Дмитрий Бавырин:

Незаслуженно незамеченными прошли сообщения о том, что кандидат в президенты России Максим Сурайкин пообещал сломать челюсть Максиму Леонардовичу Шевченко.

Не самая выдающаяся предвыборная программа, но и не то чтобы совсем плохая, согласитесь.

Николай Травкин:

Да этого Сурайкина надо немедленно назначать представителем РФ в ООН!

Кирилл Гончаров:

Я хочу чтобы президентом России был умный человек, не посылающий людей на войну из-за сумасшедшего диктатора. Я хочу чтобы Россия не враждовала с соседями. Мир с соседями - не признак слабости, камон.

Путин - несовременный, он человек - другой эпохи. Свою культуру, привычки, шаблоны и взгляды он насаждает обществу и Россия может навсегда остаться страной с нулевой репутацией, без технологий и внятного будущего.

А так же, мне надоело нытье сторонников бойкота. Вы ждете пока вам предоставят удобные условия, а такого не будет. За это надо бороться, надо идти и голосовать.

У вас есть возможность раз за 6 лет выразить недоверие власти, но вы предпочтете сидеть дома в отсутсвии порога явки? Тогда уж уезжайте из страны, или не платите налоги и штрафы, переходите на красный свет и тд. Честнее будет.

Когда-то, Явлинский, мне 17-летнему парню, дал возможность заниматься политикой в России. Предупредив, что я столкнусь с большими трудностями. Но я очень хотел помочь ему изменить Россию. И не жалею.

Лет через 20 в России будет формация политиков, дорогу которым открыл Явлинский. Уже сейчас через Яблоко прошли многие от Навального до Гудкова, сколько людей в регионах - не сосчитать. Разве авторитарный политик мог вырастить столько людей? Нет!

Голосование за Явлинского скажет не о нем, а о нас. Как бы лично вы к нему не относились, он дает нам шанс показать консервативной системе - сколько нас. Так давайте воспользуемся этим шансом, кто знает, повториться ли это еще раз или нет...

А вот Ксения Собчак вчера упоминалась в новостях в связке с Дмитрием Гудковым. Политики сообщили, что будут создавать новую партию на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Дмитрий Некрасов:

История затевается серьезная с прицелом на выборы 2021 и активным участием в региональных кампаниях начиная с этого года. Я верю в перспективы тандема Ксении и Дмитрия, они отлично дополняют друг друга, и буду по мере сил активно помогать проекту.

Елена Зотова:

Теперь они будут, как Вован и Димон. Если Жирик будет Ксению обзывать, будет приходить Гудков и бить Жирику морду.

Михаил Касьянов:

Мы, конечно, приветствуем любую инициативу по объединению граждан в политические организации. Право на ассоциации - важнейший конституционный принцип.

Но сейчас политическая ситуация в стране такова, что главной проблемой демократических сил является отсутствие консолидации, отсутствие политического субъекта, способного влиять на власть, формировать повестку, объединять сторонников на значимые действия, реально бороться за приход к власти и смену политического курса.

Если обновленная «Гражданская инициатива» будет стремиться к единству демократического лагеря, если её организаторы понимают насущную необходимость совместной борьбы, тогда нам по пути.

Если же на узком поле возникнет еще одна политическая структура, конкурирующая с ПАРНАС, «Яблоком», группой Навального, то это путь в никуда. В этом случае демократически настроенные граждане потеряют веру в перемены, в желание политиков вести совместную эффективную борьбу с нарастающей тиранией, а политическая ситуация будет полностью управляема Кремлем.

Аббас Галлямов:

Вот тут Екатерина Винокурова пишет: «С одной стороны, Собчак неприкрыто ужасается окружающей действительности; с другой — степень ее ужаса показывает, как нечасто в последние годы она сталкивалась с реалиями, совершенно привычными всем зрителям, стоящим в зале».

Хочу в этой связи напомнить, что в 1960 году такое же неприкрытое удивление по поводу того, как, оказывается, плохо живет простой народ, стало важным фактором успеха Джона Кеннеди. Он тоже был молодой представитель богатого элитного клана, учившийся в престижнейших Гарварде и Принстоне, которого обвиняли в незнании «реальной жизни», однако его искреннее возмущение этими открывавшимися перед ним в ходе кампании «реалиями», сыграло в его пользу.

Когда люди хотят перемен, нехватка «жизненного опыта» у политика, к этим переменам призывающего, есть в их глазах скорее плюс, чем минус.

Александр Рыклин:

О! Пока я футбол смотрел, у нас новая партия появилась! Причем, - либеральная! Будем брать числом! Правда, Дима Гудков в приветственной речи сказал, что у них люди "разных взглядов"... Это, по-моему, немного странно, когда в одной партии (не коалиции) люди разных взглядов...

Кирилл Шулика:

Вообще "Единую Россию" должны возглавить дети Ротенберга, а оппозиция для них уже есть в лице детей Собчака и Гудкова.

Кстати, вот вы все возмущаетесь детьми Фрадкова и Патрушева, а этой парочкой нет. Потому что типа они либералы. А в чем отличие? Дворяне, блин.

Максим Кац:

В политике много соблазнов, когда что-то начинает получаться. Деньги, влияние, важность, положение в каких-то структурах, отношения с какими-то людьми. Всё это довольно сложно обходить и при этом оставаться честным человеком. Некоторые спотыкаются, сегодня споткнулся Дмитрий Гудков.



Дима сегодня объявил о создании партии с Ксенией Собчак. Этим действием Дима нарушил своё соглашение с партией Яблоко.

Соглашение было заключено при моём участии. Оно подразумевало, что Яблоко и лично Явлинский помогут Гудкову на выборах в Госдуму, а Гудков взамен поможет Явлинскому на выборах президента.



Свою часть соглашения Яблоко выполнило в 2016 году полностью. Дима был выдвинут в федеральную десятку и в случае прохода барьера оказался бы в Думе. Также он был выдвинут в нужном ему округе в Москве (давний и уважаемый партиец уступил там место). В тяжелый момент кампании партия Яблоко прислала на избирательный счёт крупное пожертвование.

Явлинский лично приезжал агитировать за Гудкова в Строгино



А Дима свою часть обязательств не выполнил и не поддержал Григория Явлинского на президентских выборах, не помог ему набрать больше голосов.

Причём он долгое время подтверждал свои обязательства и даже выступал в поддержку Явлинского на съезде.

Однако за 3 дня до выборов Дима свои обязательства нарушил и объявил о создании новой партии с оппонентом Григория Явлинского на этих выборах



Политик может кинуть партнёров только один раз, дальше его слово ничего не стоит. Вообще вся политика — это о переговорах, договорённостях и доверии. А какое может быть доверие, когда ты договорился о союзе, взял всё со своего партнёра, а потом в последний момент его кинул?

Удивлён даже Навальный



Я уверен, что в будущем я получу много вопросов «а почему вы не поддерживаете Гудкова», «а почему вы не можете договориться», «ну все же одно дело делаем, главное, что не Путин». Не одно. Институт репутации на нашем фланге очень важен, кидать нельзя. Политик, который кинул партнёра, не может получить нашу поддержку.

Альфред Кох:

Я вот никогда не понимал и сейчас не могу понять что такое "конструктивная оппозиция" применительно к российской политической реальности.

Это что, оппозиция, которой Кремль дает возможность участвовать в политической жизни без риска сесть в тюрьму? И даже иногда избираться в Думу, но очень и очень дозировано, так, чтобы не подвергнуть риску утерю Кремлем контроля над Думой?

Ок. Но что должна заплатить такая оппозиция за право не получить в морду и иногда говорить что-то не вполне совпадающее с генеральной линией?

Она должна признать руководящую и направляющую силу Единой России. Она должна признать безальтернативность Путина. Она должна закрыть рот, когда речь идет о коррупции его ближнего круга. Она должна безусловно признать единственно верными все его внешнеполитические художества и т.д.

Она будет мягко журить Путина за недостаточную заботу о стариках и молодежи. За перекос бюджета в сторону силовиков. За отсутствие институциональных реформ. За то, что иногда, кое-где у нас порой (какой кошмар) суды берут взятки или по звонку из больших кабинетов принимают неправосудные решения, а в тюрьмах нарушают права человека.

Этакий микс Федотова и Титова. С такой же примерно эффективностью.

Но кому нужна будет такая "конструктивная" оппозиция? И что в этой оппозиции будет оппозиционного?

Оппозиционного в ней не будет ничего. А нужна она будет кремлевским политтехнологам, чтобы тыкать ею в нос западным политикам и журналистам: смотрите, маловеры! Все у нас есть: даже оппозиция, которая критикует Путина и ей ничего за это не бывает!

Ну и, разумеется, самим фигурантам "конструктивной оппозиции" тоже будет она нужна, поскольку за исполнение роли им будут так или иначе приплачивать всевозможными ништяками, типа возможностей лоббирования мелких гешефтов и второстепенными должностями губернаторов глубоко дотационных регионов или руководителей малозначимых ведомств.

Нет, Дима Гудков? Я ошибаюсь? Поправь меня, если я неправ. Только чур без фантазий типа: "А царь заметит, что мы не в пример его прислужникам честнее и толковее и их отодвинет, а нас приблизит". Ок?

Вы же с Ксюшей не такие романтики, верно? Вы же не живете в мире фантазий о добром царе, которого "плохие мальчики" охмурили? Или я что-то не так понял?

Иван Бабицкий:

Наблюдаю тут очередные предвыборные обсуждения Собчак и понимаю, что они для меня ни о чём. По существу кандидат С. и кандидат Прохоров в 2012 - это одно и то же предложение правым либералам пойти на добровольное унижение: если хотите голосовать за близкие вам взгляды - ешьте это, другого вам не положено. И многие периодически пишут: раз это нужно для дела, будем есть - иначе-де на власть не повлияешь.

Здесь для меня никакой спор или диалог не возможен, речь об устройстве зрения. Ни одно дело, ни даже человеческая жизнь, не стоит того, чтобы унижаться по доброй воле. Если человек этого не видит, то ему не объяснишь, и мне он тоже не может сказать ничего, к чему я мог бы хотя бы отнестись серьёзно. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa, как говорят в Одессе.

Ну и традиционное - значительная часть комментаторов вообще отказывается понимать, о чём идут споры.

Константин Крылов:

Из всех баталий, сотрясающих социальные сети, самой бессмысленной и вредной я считаю борьбу сторонников бойкота выборов и сторонников прихода на них с целью голосования за непутина.

И те и другие знают, что их действия ни на что не повлияют и Путин переназначится. То есть никакой практической пользы не просматривается. Разве только - "нанести крохотный шрам на каменное лицо Режима".

Но ведь никто никогда не узнает точно, кто именно - бойкотчики или голосовальщики - нанесли более глубокий шрам на оное лицо. Даже то, что всё обклеено плакатами на тему "иди на выборы" и к этому всячески принуждают, ещё не говорит о том, что явка им реально нужна. Это могут быть жесты из серии "явка 68% потому, что мы старались и расклеивали плакатики, вот поэтому и 68%".

В общем, я так думаю, что реальный выбор - это голосовать за Путина или не за Путина.

Что касается меня, то я, понятное дело, за Путина голосовать не буду.

Насчёт пойти. Посмотрю, как у меня будет со временем в воскресенье. Если оно будет - подкину монетку. Если выпадет идти - проголосую, может быть, за Бабурина. Ну просто за Жирика как-то надоело. А может, вообще возьму и напишу на бюллетне какое-нибудь изящное стихотворение, например.

Вот как-то так. Ибо.

Аркадий Бабченко:

Чота у меня в ленте сегодня просто поток постов с агитацией идти на выборы и агитацией бойкотировать выборы. Прям норм такая битва. Серьезные аргументы, веские доводы, накал страстей... Со стороны все это смотрится, как спор импотентов о том, как правильно спать с женщиной. Ни тот, ни другой не в состоянии, но вот прям подерутся, доказывая друг другу, что теоретически делать это надо так, а не вот эдак.

Друзья мои. Вы можете ходить на выборы. Можете не ходить на выборы. Можете голосовать за того. Можете за этого. Результат все равно будет один - у вас все равно будет Путин. За восемнадцать лет это, казалось бы, уже можно было понять.

Нет у вас никаких "выборов". Не в чем участвовать.

Эта власть будет сменяться только на улицах.

А на улицы вы не готовы.

Эрго: точка.

Алексей Лапшин:

Само обсуждение этой темы всерьёз уже есть игра по правилам системы. Выборы - давно её составная ритуальная часть, разыгрываемая как по нотам. Все попытки якобы что-то озвучить, поднять какие-то острые вопросы -легко фильтруются. Да и сами кандидаты отфильтрованы, чтобы не внушали нам их группы поддержки. Досадно, что вроде бы опытные люди опять попадают в ту же ловушку. Кстати, бойкот тоже предусмотренная часть игры. Опять всё вращается вокруг темы выборов. Общество втягивается в обсуждение того, чего нет. Хотя бойкот выглядит всё же более логично, чем участие, необходимо осознать, что изменения в России наступят в результате факторов не связанных с выборами. Думать нужно о перспективах распада существующей структуры и его исторических последствиях. Кому, каким силам в России удастся взять инициативу в свои руки?

На этом фоне самой взвешенной и мудрой (хотя и необязательно верной) позицией выглядит некоторая дистанция от происходящего и принципиальное нежелание навязать свою точку зрения другим.

Александр Архангельский:

Легко на сердце тем, кто лично определися, с кем он и за кого он. Легко тем, кто убежденно участвует в бойкоте с Навальным - и не идет, потому что не признает легитимность; тем, кто считает выборы легитимными, а кандидатов недостойными, поэтому испортит бюллетень; тем, кто стоит за своего кандидата - Собчак, Явлинского (далее перечислять рука не поднимается) и отдаст им голос. Хуже тем чувствительным согражданам, кто идти не хочет, но и поддерживать Навального не планирует. Или кто хотел бы испортить бюллетень, но и сигнализировать о легитимности не собирается. Или... И так далее.

Политики, они как старцы, не любят своеволия; благословляю ходить-не ходить-поддержать-отринуть. Территория заранее размечена: пойдешь туда, исполнишь волю аввы. Неважно, что ты сам имел в виду; по факту все равно исполнишь. А пойдешь туда - исполнишь волю другого аввы. Еретического. И как вокруг старцев куча восхищенных бабок, так вокруг политиков куча заполошных сторонников. Крутятся волчком. Ах, так? Ты что? Да как ты можешь? Батюшка благословил! И пр., и пр.

Так вот ответ может быть один: спасибо, батюшка, я сам решу и сам отвечу.

Считаешь выборы нелигитимными - не идешь. И не имеет ни малейшего значения, кому это решение на пользу. Хочешь испортить бюллетень - ок, никакой легитимности ты тем самым не подтверждаешь. А хочется кого-то поддержать, хотя заранее понятно, что ничего не переменится - доставь себе такое удовольствие.

Политически на выборах 2018 года не решается ровным счетом ничего. Если что и решается, то в долгосрочной перспективе; зарождается привычка делать то, что лично ты считаешь нужным; это важно а не что подумают и как интерпретируют вожди. Они для тебя, а не ты для них.

По-моему (но только по-моему) рационально в этот раз либо просто не ходить, либо идти и кому-нибудь дарить свой голос. Портить бюллетень - нерационально.

И, как говорил махатма Ганди, любимый мыслитель одного безальтернативного кандидата: каждый идет в одиночку.

Виктор Шендерович:

Надо сделать 18 марта то, что считаешь нужным.

И сделать это - потому что именно ты так считаешь нужным. Не заморачиваясь тем, как это будет истолковано многочисленными любителями толкований.

Андрей Десницкий:

И, наверное, последнее о выборах. Или "выборах".

На них решается главное: насколько мы, граждане страны, способны уважать право иного на иное решение.

Пока результаты не очень. И пока это так, демократии не будет.

Екатерина Барабаш:

Андрей Сахаров был убеждён, что нравственный выбор всегда самый прагматичный. Он не был наивным простаком, уверенным в сиюминутной победе добра над злом, но силу "душевного интеллекта" он знал. Я всё время вспоминаю этот его тезис перед нынешними "выборами". С точки зрения сиюминутного эффекта нет никакой разницы - идти на "выборы" или нет, голосовать за кого-то из этих сотрудников шапито или испортить бюллетень, остаться дома или пойти нанести грязи на избирательный участок. На результат "выборов" это никак не повлияет. Сейчас важно одно: любое решение должно быть осмысленным и выношенным. Тогда оно будет нравственным и значит - прагматичным. И т ндрей Сахаров был убеждён, что в конечном итоге нравственный выбор всегда самый прагматичный. Он не был наивным простаком, уверенным в сиюминутной победе добра над злом. лько тогда может появиться единственная, хоть пока и призрачная, надежда на то, что в некотором отдалённом, но обозримом будущем мы прогоним со своей шеи нынешних негодяев. И ещё. Хватит уже наконец клеймить друг друга. Я не иду на "выборы" не потому, что я ленивая диванная оппозиция-на-печи, равно как и многие мои разумные и честные друзья идут портить бюллетени или голосовать за Явлинского не потому, что они втайне хотят сыграть на руку Путину или растеряли последние мозги