Украина в Совбезе ООН рассказала о нарушении прав человека в Крыму

Украина в Совете безопасности ООН рассказала о нарушениях прав жителей аннексированного Крыма. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, полуостров превратился в гетто с точки зрения соблюдения прав человека.

На неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Крыму, Украина указала на "ускоренную милитаризацию" полуострова. По утверждению Елены Зеркаль, "Москва превращает Крым в громадную военную базу". Она также подчеркнула, что Россия не выполняет резолюции ООН, касающиеся ситуации на аннексированном полуострове.

Представитель Украины напомнила об убийствах, пытках, преследованиях журналистов, правозащитников и активистов, а также похищениях. В частности, речь идёт о делах осужденных в Крыму активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко и журналиста Николая Семены, а также о деле украинца Владимира Балуха. В Киеве настаивают на необходимости выработать должный политический ответ России, а также усиливать санкции.

Россия отрицает аннексию Крыма и считает присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления украинской стороны "набором абсурдных обвинений". По его словам, Москва "гордится тем, что было сделано четыре года назад".