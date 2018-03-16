При авиаударах в Восточной Гуте в пятницу погибли более 30 человек

Жертвами авиаударов в Восточной Гуте в пятницу стали более 30 человек, среди них шестеро детей. Ещё около ста мирных жителей ранены. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека.

Восточная Гута – пригород Дамаска, осаждённый правительственными войсками. Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных наносит авиаудары по вооружённой оппозиции. По данным правозащитников, всего с начала этого года там погибли около тысячи мирных жителей.

По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушены более 70 процентов зданий. Большинство жителей селения живут в подземных убежищах. Город столкнулся с гуманитарным кризисом. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава из-за активных боёв.

В конце февраля ООН провозгласила в Восточной Гуте 30-дневное перемирие. Несмотря на то, что в селении провозгласили гуманитарную паузу, обстрелы продолжаются. Мирные жители по-прежнему не могут покинуть анклав.