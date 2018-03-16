В Москве открыта мемориальная табличка памяти Бориса Немцова

В Москве на Малой Ордынке установлена мемориальная табличка на доме, где жил Борис Немцов. "Без "Парнаса", без "Солидарности", без "Немцова моста" все это было бы невозможно", — сказала на церемонии Ксения Собчак, организатор этой акции. Как сообщает "Медуза", лишь 15 марта было получено согласие всех жильцов на установку таблички.

На церемонии открытия выступил сын убитого политика Антон Немцов. Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии, которую она назвала "политическим мероприятием перед выборами".

Многие соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной таблички. Илья Яшин, председатель политсовета движения "Содидарность", одним из основателей которого был Борис Немцов, заявил, что организация не станет участвовать в инициированной Собчак акции, так как расценивают ее как предвыборное мероприятие. "Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании", – написал Яшин в Фейсбуке. Установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли мэра Москвы Сергея Собянина, подчеркнул Яшин.

В прошлом году группа общественных деятелей – с согласия жильцов – установила на доме, где жил Немцов, мемориальную табличку. Ее неоднократно срывали активисты прокремлевского движения SERB, а представители мэрии заявляли, что она была установлена незаконно.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.