Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса заявили о разводе

Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса разводятся, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на совместное заявление супругов, опубликованное 15 марта. Брак продолжался 12 лет. Дональд и Ванесса заявляют, что их главным приоритетом остаётся родительская забота о пятерых детях.

Издания Page Six и New York Daily News сообщили, что ранее в четверг невестка президента США подала заявление на развод в Верховный суд Манхэттена. В Белом эту информацию не комментируют.

Осенью 2017 года Трамп-младший отказался от услуг Секретной службы, охраняющей первых лиц США и членов их семей. Своё решение Трамп-младший объяснил желанием добиться большей приватности. В сентябре 2017 года сын президента Трампа дал показания в юридическом комитете сената, расследующем предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Основное внимание уделялось, встрече, прошедшей в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower. Участниками деловых переговоров были Трамп-младший и российский юрист Наталья Весельницкая. Встреча должна была стать частью усилий российских властей по поддержке кандидата в президенты Трампа-старшего, сообщается в публикации NewsRu.com. В ходе слушаний Дональд признал, что перед встречей с Весельницкой он был готов к получению информации о Хиллари Клинтон, главном конкуренте отца на президентских выборах 2016 года.

Заявление Ванессы о разводе было подано в тот же день, когда спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий "российский след" в президентской кампании 2016 года, потребовал от Trump Organization предоставить документы, связанные с Россией. По информации журналистов, Мюллер затребовал материалы, которые имеют прямое отношение к предпринимательской деятельности Трампа в России, а также к другим темам, которые затрагиваются расследованием спецпрокурора. "Ванесса, вероятно, хочет как можно больше дистанцироваться от этого расследования", - отметил один из собеседников New York Daily News.